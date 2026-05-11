Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Kallas rechaza al excanciller alemán Schroeder como mediador para la guerra en Ucrania

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha rechazado la propuesta de Rusia de nombrar al excanciller alemán Gerhard Schroeder como mediador internacional para resolver las atascadas conversaciones de paz sobre Ucrania, alegando que no es idóneo porque mantiene vínculos con empresas rusas.

"Si le damos a Rusia el derecho de nombrar un negociador en nuestro nombre, eso no sería muy inteligente, como comprenderán", ha respondido al ser preguntada en declaraciones a los medios antes del Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) que se celebra en Bruselas sobre la propuesta realizada por el propio presidente ruso, Vladimir Putin, al término de las celebraciones del sábado del Día de la Victoria en Rusia.

Kallas ha señalado además que el excanciller alemán, de 82 años, "ha sido un lobista de alto nivel para empresas estatales rusas", por lo que en su opinión "está claro por qué Putin quería que fuera esa persona": "De ese modo en la práctica estaría sentado a ambos lados de la mesa".