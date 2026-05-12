La Comisión Europea reitera su intención de retrasar el acceso de los menores a las redes sociales

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha cargado este martes contra el modelo de negocio de grandes plataformas que tratan a los menores como "mercancía" y ha defendido que la Unión Europea (UE) tome medidas para retrasar el acceso de estos niños a las redes sociales, al tiempo que ha avisado de que las tecnológicas son responsables de garantizar la "seguridad" de sus servicios.

"Creo que debemos contemplar la introducción de un aplazamiento en el acceso a redes sociales", ha defendido la conservadora alemana en un discurso centrado en los riesgos para los menores de Internet pronunciado en Dinamarca, uno de los países de la Unión que se dispone a fijar una edad mínima para usar estos contenidos online.

Von der Leyen ha recordado que puso en marcha hace meses un grupo de trabajo con expertos para analizar la situación y evaluar posibles medidas, por lo que no ha querido avanzar qué tipo de iniciativas prevé proponer su Ejecutivo, pero sí ha apuntado que espera que ya este verano pueda aclarar si presentará una propuesta legislativa concreta para establecer ese límite o otras acciones.

De este modo, ha concedido que los cambios duraderos "no se producen de la noche a la mañana", pero ha advertido de que si la Unión actúa "con lentitud e indecisión" expondrá a toda una nueva generación de niños a "pagar las consecuencias", tras recordar que pese a las normas y medidas en curso hay incluso compañías que "animan activamente" a los adolescentes a "eludir" los cortafuegos o medidas de seguridad. "Centrémonos en definir normas claras sobre cómo estructurar un aplazamiento en el acceso a las redes sociales en Europa", ha pedido.

"No podemos ignorar más los debates sobre la edad mínima de acceso a las redes sociales. Prácticamente, todos los Estados miembro piden que la necesidad de una edad mínima tal sea sometida a una evaluación", ha explicado la jefa del Ejecutivo comunitario, quien ha recordado que, además de Dinamarca, otros nueve países (incluidos Francia y España) y el Parlamento Europeo defienden esta medida.

Decisión política

Así, Von der Leyen también ha querido enmarcar el debate y asegurado que "la cuestión no es saber si los jóvenes deberían tener acceso a las redes sociales, sino saber si las redes sociales deben tener acceso a los jóvenes". En la misma línea, ha dejado claro que no se trata de una discusión sobre "asuntos técnicos", sino que es un debate sobre la protección de la infancia en sí misma.

Además, ha recordado que el primer paso para establecer límites es contar con herramientas que garanticen su cumplimiento a nivel técnico y, en este sentido, ha puesto en valor la 'app' desarrollada por los técnicos de la Comisión Europea para verificar la edad de los usuarios y que está siendo puesta a prueba en una decena de Estados miembro, entre ellos España.

En cuanto al papel de las tecnológicas, la presidenta comunitaria ha repasado las normas con que ya cuenta la Unión --por ejemplo, la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés)-- que ha permitido ya expedientar a compañías como X, Meta y TikTok; pero también les ha avisado de que si se instaura un límite de edad ello "no exonerará de sus responsabilidades" a las plataformas por los contenidos en sus redes.

"En Europa, cualquiera que desarrolla un producto debe velar por que sea utilizado en total seguridad", ha defendido la conservadora alemana, quien ha recalcado que, del mismo modo que un fabricante automovilístico debe garantizar la seguridad de los vehículos que comercializa en la Unión, las tecnológicas deben responder por la seguridad de su oferta.

"No esperamos que sean los niños quienes piensen en sus propios cinturones de seguridad ni que los padres instalen ellos mismos 'airbags' en su casa. Debe ocurrir lo mismo con respecto a las redes, los proveedores de tecnologías son los responsables de la seguridad de sus productos y del uso que se les dé", ha remachado.

Riesgos multiplicados

Los riesgos ligados al avance de Internet y de la inteligencia artificial "se multiplican a toda velocidad", ha afirmado Von der Leyen, quien ha apuntado que estos "riesgos son una realidad en el mundo digital" y ha avisado de que "no son fruto del azar, sino el resultado de modelos económicos que tratan la atención de los menores como una mercancía". "Mayor atención conjuga con mayor beneficio", ha insistido.

En este contexto, Von der Leyen también ha recalcado la importancia de mejorar la "educación" en el uso de las redes sociales y otras plataformas como un asunto clave para la sociedad, por lo que ha pedido que además de la "necesidad de dar más tiempo a los niños para ser resilientes" ante estos riesgos se aborde la necesidad de que puedan desarrollar sus propias facultades para reaccionar de manera autónoma tanto dentro como fuera de Internet.

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"Es fundamental que entiendan la lógica de las redes sociales, que aprendan a protegerse de los efectos perjudiciales al tiempo que aprovechan los aspectos positivos", ha pedido, para después recalcar que debe ser una "misión en la que todos tenemos un papel que jugar".