Starmer aguanta el pulso y se niega a dimitir pese a las crecientes presiones de su partido

El primer ministro británico, Keir Starmer, aguanta de momento el pulso y se resiste a dimitir. Así se lo comunicó a su gabinete durante la reunión de este martes, celebrado en medio de las crecientes dimisiones en el seno del Partido Laborista para que deje el cargo de inmediato o, al menos, presente un calendario para establecer una transición ordenada tras la debacle sufrida en las las elecciones locales parciales en Inglaterra y las regionales en Escocia y Gales.

Starmer aseguró que el partido "dispone de un mecanismo para contestar (la autoridad) del líder, y no se ha puesto en marcha", en referencia a los 81 diputados necesarios para forzar unas elecciones primarias y buscar un sustituto. El dirigente también aludió a las consecuencias económicas que podría provocar la inestabilidad derivada del proceso de relevo. "Las últimas 48 horas han sido desestabilizadoras para el Gobierno y esto tiene un coste económico claro para el país y las familias", destacó.

El 'premier' zanjó así la crítica reunión del Gobierno. Mientras aumentan las peticiones en las filas laboristas: ya son 78 los diputados que han pedido su dimisión y a ellos se han sumado las ministras de Exteriores e Interior, Yvette Cooper y Shabana Mahmood, respectivamente, han pedido al primer ministro que establezca una ordenada transición del poder

Además, minutos antes de la reunión del gabinete, la secretaria de Estado de Vivienda, Comunidades y Gobierno Local, Miatta Fahnbulleh, presentó su dimisión y apremió a Starmer a que "haga lo correcto" para el Reino Unido y también ponga él su cargo a disposición del partido.

Posibles sucesores

Starmer sustituyó anoche a seis asesores ministeriales -el nivel más bajo del Gobierno- que habían dimitido después de pronunciar un discurso en la capital británica en el que estableció las prioridades de su gestión y prometió, entre otras cosas, poner al Reino Unido "en el corazón de Europa" tras el Brexit.

El discurso estaba pensado para calmar las inquietudes internas sobre su liderazgo tras el varapalo electoral, pero no consiguió los objetivos porque horas después aumentaron las peticiones de los diputados para la salida de Starmer del poder.

Entre los posibles sucesores figura el popular alcalde de Mánchester, Andy Burnham, pero para ello este necesita ser elegido primero diputado, mientras que el otro es el titular de Sanidad, Wes Streeting.

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En los comicios del pasado jueves, el laborismo perdió 1.496 concejales hasta quedarse con 1.068, mientras que en Escocia se quedó con 17 miembros en el parlamento de Edimburgo, frente a los 21 que tenía antes, y en Gales perdió el control del parlamento al quedarse con tan solo nueve de los 44 que contaba antes de la cita electoral.