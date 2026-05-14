Guerra en Ucrania
Putin destituye a los gobernadores de Bélgorod y Briansk, regiones rusas fronterizas con Ucrania
La versión oficial es que ambos cargos han presentado su renuncia voluntariamente
Agencias
Los gobernadores de Belgorod y Briansk, Viacheslav Gladkov y Alexander Bogomaz, han sido destituidos por Putin aunque les han instado a decir que se trata de renuncias su voluntarias. Ambas regiones rusas, que limitan con Ucrania, son blanco frecuente de ataques por parte de las fuerzas ucranianas.
Según los decretos publicados en la página web del Kremlin, ambos han presentado su dimisión de forma voluntaria. Gladkov, en el cargo desde noviembre de 2020, será sustituido por Alexander Shuvaev como gobernador interino de Belgorod, mientras que Yegor Kovalchuk ocupará el puesto de Bogomaz, que lideraba Briansk desde 2014.
Putin ha mantenido este mismo miércoles reuniones de trabajo con Shuvaev y Kovalchuk, si bien el Kremlin no ha ofrecido más detalles sobre estos cambios. Las elecciones para elegir a los nuevos gobernadores de las regiones de Belgorod y Briansk se celebrarán el 20 de septiembre, según ha recogido la agencia de noticias TASS. Shuváev y Kovalchuk fueron recibidos este miércoles por Putin en el Kremlin.
Gladkov, de 57 años, fue nombrado gobernador de Bélgorod en 2021 y es considerado un gestor eficaz en tiempos de guerra. El funcionario informaba regularmente a la población sobre la situación en la región y las medidas adoptadas por las autoridades para paliar las consecuencias de los ataques ucranianos.Los rumores sobre su dimisión comenzaron a circular en la prensa rusa hace unas semanas. Por su parte, Bogomaz, de 65 años, era gobernador de Briansk desde 2015.
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