¿Quién es Wes Streeting, el ministro díscolo que aspira a reemplazar a Starmer en Downing Street?

Todas las miradas están puestas en él. Wes Streeting, ministro de Sanidad británico, se ha erigido como uno de los principales candidatos a desafiar al primer ministro y líder del Partido Laborista, Keir Starmer, y relevarle en el cargo tras dos años de Gobierno marcados por los escándalos y por los malos resultados electorales. Streeting, de 43 años, parece decidido a dar un paso al frente y a iniciar una batalla interna en la formación tras confirmar su dimisión este jueves. Su figura despierta simpatías en el sector más a la derecha del partido, pero el rechazo de la izquierda podría poner trabas a sus aspiraciones más inmediatas.

Streeting creció en el seno de una familia humilde en el distrito de Tower Hamlets, en el este de Londres. Se crió en una vivienda social junto a sus padres, que le tuvieron cuando eran adolescentes, y a sus seis hermanos. Unos orígenes de los que siempre ha estado orgulloso. “No soy el típico político. Vengo de una familia de clase trabajadora de Tower Hamlets. Me pagué los estudios de secundaria y universidad trabajando en tiendas y he desarrollado mi carrera profesional fuera de la política, en el sector del voluntariado”, asegura en su biografía.

Carrera política

Licenciado en historia por la Universidad de Cambridge —fue el primero de su familia en lograr un título universitario— lideró sindicatos estudiantiles y defendió su homosexualidad en varias protestas antes de iniciar su carrera política. En 2010 fue elegido concejal en el distrito de Redbridge, en el noreste de Londres, donde residió durante casi una década. Allí fue forjando un perfil político de centroizquierda, basado en sus buenas dotes comunicativas y en su cercanía con los vecinos, grupos comunitarios y negocios locales.

En 2015 fue elegido por primera vez como miembro de la Cámara de los Comunes, el mismo año que Starmer. Fue especialmente crítico con la dirección del partido durante los años de Jeremy Corbyn y permaneció lejos de la primera fila hasta la victoria de Starmer en las primarias de 2020. Desde entonces ha sido una figura destacada de su equipo, ocupando varios cargos de responsabilidad en la oposición y, tras la aplastante victoria laborista en las generales de 2024, como ministro de Sanidad.

Streeting no ha ocultado su ambición de llegar al cargo de primer ministro, pero muchos en la izquierda de su partido dudan de que sea capaz de dar el golpe de efecto necesario para recuperar la confianza de los votantes. Sus posiciones políticas se han ido moderando en los últimos años, hasta el punto de que comparte muchas de las medidas implementadas por Starmer en materia económica, social y de defensa.

Centro moderado

Al igual que la ministra de Economía, Rachel Reeves, Streeting es partidario de mantener una política fiscal firme para mantener bajos los intereses de la deuda y defiende recortar el gasto público con unos servicios más eficientes, apoyados en el desarrollo tecnológico y de la Inteligencia Artificial. Aún así ha criticado en privado la gestión de Reeves, a la que ha acusado de “no tener en absoluto una estrategia” para lograr el crecimiento económico y ha apostado por un mayor apoyo a las empresas.

En materia de inmigración y seguridad, ha defendido las políticas de mano dura impulsadas por la ministra del Interior, Shabana Mahmood, al mismo tiempo que se ha posicionado a favor de reforzar los servicios penitenciarios y las fuerzas del orden para combatir el crimen. Su experiencia personal, marcada por el paso por prisión de dos de sus abuelos en varias ocasiones, no le ha frenado a la hora de afirmar que las cárceles están lideradas por “jefes de bandas, traficantes de drogas y predicadores del odio”.

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Uno de los principales asuntos en los que difiere con el actual líder de su partido es en la relación con la Unión Europea. A pesar de que Starmer ha defendido un mayor acercamiento a Bruselas en los últimos meses, sigue manteniendo su rechazo a ingresar de nuevo en el mercado único y en la unión aduanera. Streeting, firme opositor del Brexit, sí llegó a proponer dar este paso hace unos meses. Algo que dejó entrever las primeras diferencias con el primer ministro y evidenció una tensión que ha alcanzado sus niveles máximos este jueves.