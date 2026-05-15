Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump habla de una "edad dorada de Oriente Medio" tras el acuerdo de alto el fuego con Irán

Brasil se ofrece a Irán para impulsar las negociaciones de paz con Estados Unidos

El canciller brasileño, Mauro Vieira, transmitió este jueves a su par iraní, Abás Araqchí, que Brasil está dispuesto a "contribuir a los esfuerzos de negociación" con Estados Unidos para lograr "la paz y la reapertura del estrecho de Ormuz". En una reunión al margen de la reunión ministerial del foro BRICS, en Nueva Delhi, el jefe de la diplomacia brasileña reforzó que su país apoya una "solución diplomática" para el conflicto que se desató el pasado 28 de febrero y se extendió a otros países de Oriente Medio. También subrayó que Ormuz, escenario de graves tensiones entre Irán y EE.UU., es "estratégico para el flujo global de combustibles y fertilizantes", de los que dependen la potente industria agropecuaria brasileña, según apuntó el Ministerio de Exteriores en sus redes sociales Por su parte, Araqchí elogió la posición brasileña en defensa del "derecho internacional" y actualizó a su homólogo en relación con los "esfuerzos diplomáticos en curso con la mediación de Pakistán" a fin de llegar a un acuerdo que "restablezca la paz en la región".