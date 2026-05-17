Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia derriba 26 drones que volaban en dirección a Moscú

Las defensas antiaéreas rusas derribaron hoy 26 drones ucranianos que volaban en dirección a Moscú, según informó el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin.

El jefe de la Administración capitalina informó en su cuenta de MAX, el Telegram ruso, de los sucesivos derribos en las proximidades de la ciudad.

El ataque con drones ucranianos continúa, según los canales rusos de monitoreo de peligro aéreo en Telegram.