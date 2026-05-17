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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Al menos tres muertos y 15 heridos tras el mayor ataque de drones ucranianos contra Moscú

Uno de los puntos de la región de Moscú en los que ha impactado un dron ucraniano, este domingo.

Uno de los puntos de la región de Moscú en los que ha impactado un dron ucraniano, este domingo. / Sergei Shakhidzhanyan / Zuma Pre / Sergei Shakhidzhanyan / Zuma Pre

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.

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