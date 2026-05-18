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Guerra de Irán

La OIT avisa de que una grave escalada del conflicto en Oriente Medio puede afectar más el empleo que la pandemia

De no resolverse la guerra entre EEUU e Israel contra Irán, las horas de trabajo a nivel mundial disminuirán un 0,5 por ciento en 2026 y un 1,1 por ciento en 2027, lo que equivaldría a la desaparición de14 millones de empleos este año y 43 millones el próximo

Guerra de Irán, en directo: última hora de los ataques de Estados Unidos e Israel, tensión en el estrecho de Ormuz y reacción de China

La posible escalada en el conflicto en Oriente Medio por la que está bloqueado el estrecho de Ormuz podría generar consecuencias sobre el empleo potencialmente más graves que las que se sufrieron por la pandemia de covid-19, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La posible escalada en el conflicto en Oriente Medio por la que está bloqueado el estrecho de Ormuz podría generar consecuencias sobre el empleo potencialmente más graves que las que se sufrieron por la pandemia de covid-19, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). / / AFP

EFE

Una grave escalada en el conflicto entre Israel y Estados Unidos contra Irán podría generar consecuencias sobre el empleo potencialmente más graves que las que se sufrieron por la pandemia de Covid-19, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En ese contexto, si los precios del petróleo aumentaran en torno al 50% por encima de su promedio de principios de 2026, las horas de trabajo a nivel mundial disminuirán un 0,5 por ciento este año y un 1,1 por ciento en 2027, lo que equivale a 14 millones y 43 millones de empleos a tiempo completo, respectivamente.

Estas son algunas de las estimaciones que ha publicado hoy la OIT en relación con el impacto del conflicto en Oriente Medio en el empleo.

El análisis que han elaborado los economistas de la organización indica que los ingresos laborales reales disminuirían un 1,1 por ciento y un 3 por ciento (1,1 billones y 3,2 billones de dólares), respectivamente.

Mientras, el desempleo mundial aumentaría de forma más gradual, con incrementos de 0,1 puntos porcentuales en 2026 y 0,5 puntos porcentuales en 2027.

"Más allá de su coste humano, la crisis en Oriente Medio no es una perturbación de corta duración. Es un choque de evolución lenta y potencialmente duradera que transformará gradualmente los mercados de trabajo", señaló Sangheon Lee, economista jefe de la OIT y autor de este análisis sobre las tendencias sociales y del empleo.

De todos modos, los efectos serán muy desiguales entre regiones, sectores y trabajadores, y se ha identificado a los estados árabes y a la región de Asia y el Pacífico como las más expuestas debido a su integración con los flujos energéticos del Golfo Pérsico, las rutas comerciales, las cadenas de suministro y la migración laboral.

Así, en el conjunto de estados árabes las horas de trabajo totales podrían disminuir un 1,3 por ciento en un escenario de desescalada rápida, pero hasta el 3,7 por ciento en un escenario de crisis prolongada y un 10,2 por ciento en un escenario de grave escalada.

"Alrededor del 40 por ciento del empleo en la región se concentra en sectores de alta exposición como la construcción, la manufactura, el transporte, el comercio y la hostelería. Se prevé que los trabajadores migrantes soporten una parte desproporcionada del ajuste del mercado de trabajo", apunta el análisis.

Ello explica que, los flujos de remesas, una fuente clave de ingresos para un porcentaje importante de familias en Asia meridional y del sudeste asiático, ya den señales de debilidad.

En Asia y el Pacífico, la OIT considera que la dependencia de la energía importada y de la migración laboral vinculada al Golfo Pérsico está generando efectos de contagio visibles en varias economías clave.

Por ello, en el conjunto de la región se prevé que las horas de trabajo puedan disminuir un 0,7 por ciento en 2026 y un 1,5 por ciento en 2027, mientras que los ingresos laborales reales podrían caer un 1,5 por ciento y un 4,3 por ciento, respectivamente.

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"Alrededor del 22% de los trabajadores de la región se encuentran en sectores de alta exposición, incluidos la agricultura, el transporte, la manufactura y la construcción, mientras que las economías dependientes del turismo están bajo una presión creciente", se explica.

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