Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump habla de una "edad dorada de Oriente Medio" tras el acuerdo de alto el fuego con Irán

Irán advierte a EE.UU. de una respuesta "rápida y poderosa" a cualquier nueva agresión

Irán advirtió este martes a Estados Unidos que no vuelva a cometer un “error de cálculo”, al asegurar que sus Fuerzas Armadas tienen “el dedo en el gatillo” para responder de manera “rápida, firme y poderosa” a cualquier nueva agresión, después de que Donald Trump aplazara un ataque contra el país persa previsto para hoy.

“Anunciamos a Estados Unidos y a sus aliados que no vuelvan a cometer un error estratégico ni de cálculo”, advirtió el comandante del Cuartel Central General Jatam al Anbiya, el mayor general Ali Abdolahi, en un comunicado recogido por la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria.