Misión humanitaria
Al menos 10 embarcaciones de la flotilla siguen navegando rumbo a Gaza
"Diez de nuestras embarcaciones humanitarias han sobrevivido a 22 horas de ataques israelíes en aguas internacionales y permanecen firmes, rumbo a Gaza", afirma la organización
La misión de la Flotilla Gobal Sumud a Gaza sigue adelante. Pese a la interceptación de decenas de embarcaciones este lunes, al menos 10 barcos continúan navegando hacia la Franja. "Diez de nuestras embarcaciones humanitarias han sobrevivido a 22 horas de ataques israelíes en aguas internacionales y permanecen firmes, rumbo a Gaza", afirma la organización en su cuenta de Instagram. "Actualmente se encuentran a tan solo 121 millas náuticas de las costas de Gaza", celebran. El Ministerio de Exteriores israelí insistió el lunes que "no permitirá ninguna violación del bloqueo naval legal sobre Gaza" e instó a la flotilla a "regresar inmediatamente".
"Mientras nuestras embarcaciones se acercan a una Gaza sitiada y bombardeada, llevan consigo los nombres de aldeas palestinas destruidas que la ocupación ha intentado borrar de la historia y la memoria", reivindica la organización. "Sus historias perduran, al igual que nuestra voluntad de romper el bloqueo; nuestra lucha no termina aquí", defiende esta misión de 45 naciones diferentes. Se trata de la tercera vez que zarpan estos buques tras intentos anteriores de romper el bloqueo de Gaza que fueron interceptados por Israel en aguas internacionales. Unos 54 barcos zarparon el jueves desde el puerto sureño turco de Marmaris.
El lunes la Armada israelí interceptó a al menos 39 embarcaciones, deteniendo a cientos de activistas que serán trasladados al puerto de Ashdod y deportados. "El bloqueo ilegal y el genocidio de Israel deben terminar, y nuestra misión legítima debe estar protegida por el derecho internacional", insisten los organizadores. Turquía, Bangladesh, Brasil, Colombia, Indonesia, Jordania, Libia, Malasia, Maldivas, Pakistán y España han condenado "en los términos más enérgicos los ataques israelíes contra la flotilla, una iniciativa humanitaria civil pacífica destinada a llamar la atención internacional sobre el catastrófico sufrimiento humanitario del pueblo palestino". "Estos ataques contra los buques y la detención arbitraria de activistas constituyen flagrantes violaciones del derecho internacional y del derecho internacional humanitario", han concluido en un comunicado conjunto.
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