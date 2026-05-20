Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesores ValenciaPropuesta Educación huelga profesoresHuelga profesores La RevueltaUltimátum sindicato profesoresValencia Basket horarioMotorista fallecidoMaribel Vilaplana
instagramlinkedin

Reunión en Evian

Trump confirma su presencia en la cumbre del G7 que acogerá Francia en junio

La asistencia del presidente de EEUU no estaba asegurada debido a la tensión con sus aliados europeos por la ofensiva contra Irán y el impacto económico

El presidente de EEUU, Donald Trump, en una imagen de archivo.

El presidente de EEUU, Donald Trump, en una imagen de archivo. / SAMUEL CORUM / CONTACTO / EUROPA PRESS

Leticia Fuentes

Leticia Fuentes

París

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistirá a la cumbre del G7 que tendrá lugar del 15 al 17 de junio en la ciudad balneario de Evian (región francesa de Auvernia-Ródano-Alpes). Así lo confirmó un funcionario de la Casa Blanca durante su visita al lago Lemán. 

La presencia de Trump hasta ahora no estaba confirmada y es de las más esperadas en una cumbre que durará tres días, y donde el tema principal será la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz, pero también el conflicto en Ucrania. Se espera que los líderes del grupo de economías avanzadas —Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos— se reúnan durante tres días en la ciudad balneario francesa, aunque según varios medios franceses, en este encuentro también se prevén tensiones entre el multimillonario republicano y otros jefes de Estado, después de que Trump haya lanzado numerosos ataques comerciales y diplomáticos contra los tradicionales aliados de Estados Unidos.

Recientemente, Trump se burló de Macron, durante un almuerzo privado en la Casa Blanca, mientras criticaba a los aliados de la OTAN por su negativa a sumarse a la guerra contra Irán que sacude Oriente Medio. "Llamé a Francia, a Macron, cuya esposa lo trata extremadamente mal. Todavía se está recuperando de un golpe en la mandíbula", afirmó el estadounidense entre risas. Este tipo de comentarios no sentaron nada bien en el Palacio del Elíseo.

Noticias relacionadas

Según ha revelado Axios, el objetivo de Trump es abordar temas como la inteligencia artificial, el comercio y la lucha contra el crimen.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Siempre te llevaremos en el corazón': Cientos de motos rugen en la Pobla del Duc para homenajear a Raúl 'Panete', el motorista fallecido en el Genovés
  2. Una maratón negociadora de diez horas y una propuesta de 200 euros más al mes: la huelga encara su séptimo día sin preacuerdo
  3. Los docentes votarán hasta el miércoles por la tarde si mantener la huelga o cambiarla por manifestaciones o días sueltos de paros
  4. Una academia gratuita para opositores a funcionario
  5. Así llega la negociación entre los sindicatos y la Conselleria de Educación a la tercera reunión
  6. Hallan una persona fallecida en la ladera del Castillo de Sagunt
  7. ¿Cuánto cobran los profesores de secundaria en la Comunitat Valenciana?
  8. Hasta 200 euros más al mes, menos burocracia y más aulas inclusivas: el documento sobre el que deben pronunciarse los sindicatos

"La Festa Major de Dénia es ahora de todos; antes era solo taurina y sectaria"

"La Festa Major de Dénia es ahora de todos; antes era solo taurina y sectaria"

Sigue la última hora de huelga indefinida de los profesores en la Comunitat Valenciana

Sigue la última hora de huelga indefinida de los profesores en la Comunitat Valenciana

La UPV reabre su pista de atletismo tras una remodelación integral

La UPV reabre su pista de atletismo tras una remodelación integral

Ford pide "flexibilidad laboral" y "contención salarial" a la plantilla de Almussafes, según Intersindical

Ford pide "flexibilidad laboral" y "contención salarial" a la plantilla de Almussafes, según Intersindical

El lehendakari pide a Zapatero explicaciones con la máxima celeridad y transparencia

El lehendakari pide a Zapatero explicaciones con la máxima celeridad y transparencia

Miles de devotos acuden a la plaza de la Virgen para el tradicional besamanos

La limpieza y el ruido disparan las quejas ciudadanas en València un 28% en 2025

La limpieza y el ruido disparan las quejas ciudadanas en València un 28% en 2025

Nos sobran los motivos

Nos sobran los motivos
Tracking Pixel Contents