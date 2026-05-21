Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump habla de una "edad dorada de Oriente Medio" tras el acuerdo de alto el fuego con Irán

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Un helicóptero despega de la cubierta del USS Rafael Peralta, en el mar Arábigo, en una imagen de este viernes.

Un helicóptero despega de la cubierta del USS Rafael Peralta, en el mar Arábigo, en una imagen de este viernes. / CENTCOM / EFE

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Las negociaciones entre EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra siguen en el aire en medio de mensajes contradictorios de ambos lados.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

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