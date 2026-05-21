Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump habla de una "edad dorada de Oriente Medio" tras el acuerdo de alto el fuego con Irán

Albares insiste en que la UE suspenda el acuerdo con Israel: "Si uno se quiere llamar democracia no actúa así"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha defendido este jueves que la UE debe dar el paso de suspender el Acuerdo de Asociación con Israel tras el "vídeo monstruoso e inhumano" del ministro israelí Itamar Ben Gvir humillando a los activistas de la flotilla detenidos porque "si uno se quiere llamar democracia no actúa así".

En declaraciones en 'La1', recogidas por Europa Press, ha reiterado la postura del Gobierno en favor de suspender el Acuerdo de Asociación o al menos el apartado comercial, para el que solo hace falta mayoría cualificada, y que esto se someta a votación de los Veintisiete para que todos tengan que "posicionarse".

"Tenemos que dar ese paso, hay ya de una vez por todas que decirle a Israel que si uno se quiere llamar democracia no actúa así", ha sostenido. "Las imágenes que vimos ayer no son las imágenes de un Estado democrático. Un Estado Democrático respeta los Derechos Humanos, no viola el Derecho Internacional, no asalta de manera completamente ilegal en aguas internacionales a ciudadanos pacíficos", ha enumerado.