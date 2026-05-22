EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Venezuela dice que EEUU verificó estándares de seguridad en aeropuertos para nuevos vuelos

La ministra de Transporte de Venezuela, Jacqueline Faría, informó este jueves que Estados Unidos verificó los estándares de seguridad internacional en dos aeropuertos del país suramericano para la apertura de más vuelos comerciales entre las dos naciones, cuya conexión aérea fue reanudada oficialmente el pasado abril, tras siete años suspendida.

En una entrevista con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), señaló que la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) de EE.UU. realizó recientemente una "inspección técnica exitosa" en los aeropuertos de Maracaibo, capital del estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia), y de la ciudad de Barcelona, en la región de Anzoátegui (este).

"Se nombró una comisión del ministerio para ir junto a ellos a evaluar las condiciones de los aeropuertos y pasamos todas las certificaciones (...) que ellos exigen para que lleguen sus vuelos. Aquí están nuestros aeropuertos en perfecto estado", dijo.