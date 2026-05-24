Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump habla de una "edad dorada de Oriente Medio" tras el acuerdo de alto el fuego con Irán

Al menos cinco policías y un menor muertos en un bombardeo israelí en el norte de la Franja de Gaza

Al menos cinco policías y un menor han muerto y varias personas más han resultado heridas en un bombardeo de la aviación israelí sobre una comisaría en el norte de la ciudad de Gaza, según ha informado la Dirección General de la Policía del Gobierno gazatí.

"Cinco policías han muerto y varios resultaron heridos cuando aviones de combate israelíes bombardearon una comisaría en la zona de Tuam, al norte de la ciudad de Gaza, con al menos dos misiles", ha indicado el organismo policial en un comunicado.

El Ministerio del Interior ha identificado a las víctimas como el comandante Muhamad Fathi Muslé al Ar, el comandante Rami Muhamad Ahmad al Hanaui, el comandante Abdul Hadi Zuhdi Auad Yarbu, el teniente Salem Adel Daud Haniyé y el auxiliar Hani Hamdi Ibrahim al Madhun. Asimismo, ha dado cuenta de la muerte del menor de edad Saber Abdulrahman Yarbu.