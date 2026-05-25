EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

"Delcy Rodríguez se va, eso no está en duda", afirma Machado ante venezolanos en Panamá

La líder opositora y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, aseguró este sábado que la presidente interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, saldrá del poder y que el gran reto que tiene los venezolanos es "construir los pilares éticos y liberales que harán que Venezuela nunca jamás" caiga bajo el comunismo y la tiranía.

Ante una multitud de venezolanos reunidos en la céntrica avenida Cuba de la capital panameña, Machado pronunció un discurso cargado de emoción y centrado en el mensaje de mantener la unidad y coordinación que, aseguró, dio a las fuerzas opositoras el triunfo en las elecciones del 28 de julio de 2024.

Machado recordó que Panamá resguarda las actas de votación que la oposición venezolana asegura demuestran la victoria presidencial con "más del 70 %" de Edmundo González Urrutia, un triunfo no reconocido por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, controlado por el oficialismo y que proclamó la reelección de Nicolás Maduro - capturado por EE.UU. en enero pasado bajo cargos de narcotráfico - sin mostrar los votos que lo acrediten.