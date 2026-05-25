Italia activa la vigilancia del ébola tras hospitalizar a dos viajeros de Uganda con fiebre

El Ministerio de Sanidad de Italia confirmó este lunes la activación de la vigilancia sanitaria, en relación con el brote de virus del ébola declarado en República Democrática del Congo, sobre varias personas llegadas desde Uganda en las últimas horas y la hospitalización de dos de esos viajeros con fiebre en Milán (norte). "Dos personas con sintomatología febril han sido trasladadas al (hospital) 'Sacco' de Milán, estructura dotada de los más elevados niveles de biocontención y de gestión de las enfermedades infecciosas de alto riesgo", informó el Ministerio en un comunicado.

Las autoridades precisaron que ambos pacientes serán sometidos a las pruebas diagnósticas previstas en los protocolos nacionales e internacionales, mientras que los miembros de sus familias permanecen bajo vigilancia sanitaria preventiva. Asimismo, otros viajeros llegados recientemente desde Uganda están siendo sometidos, "por precaución", a evaluaciones clínicas en centros hospitalarios de alta especialización.

Evolución en el Congo

La alerta coincide con la confirmación este lunes por parte de Uganda de dos nuevos casos de ébola, lo que eleva a siete el número total de contagios detectados en el país desde que el pasado 15 de mayo se declaró un brote en el este de la República Democrática del Congo (RDC). El brote, que se declaró en la provincia congoleña de Ituri, se corresponde con la cepa Bundibugyo del ébola, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30% y el 50% y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El Gobierno italiano, no obstante, insistió en que el sistema nacional de preparación y respuesta a las emergencias infecciosas está "plenamente operativo", con todos los procedimientos activados, y que el riesgo en el país europeo "sigue siendo muy bajo". "El Ministerio monitorea constantemente la evolución de la situación relativa al virus ébola en estrecha conexión con las Regiones, el Instituto Superior de Sanidad, las estructuras hospitalarias de referencia, las autoridades sanitarias nacionales y todos los entes involucrados", se añade en el comunicado.

Alerta de la OMS

La República Democrática del Congo se enfrenta a una epidemia de ébola "extremadamente grave y difícil", alertó el lunes el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que pidió a los países vecinos que actúen "de inmediato". "Estamos intensificando las operaciones con carácter de urgencia, pero por el momento la epidemia avanza más rápido que nosotros", declaró Tedros Adhanom Ghebreyesus durante una reunión ministerial en línea organizada por el Centro Africano para el Control y la Prevención de Enfermedades. El director de la OMS tiene previsto viajar el martes a la República Democrática del Congo.

Ayuda española contra el ébola

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) ha reforzado su apoyo a la respuesta internacional frente al brote de ébola registrado en África oriental con una ayuda de 1,2 millones de euros destinados a la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Según explica en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores, alrededor de 700.000 euros irán destinados al presupuesto regular de la federación y otros 500.000 al llamamiento regional de emergencia lanzado por la organización para combatir el brote en la República Democrática del Congo, Uganda y otros países vecinos en riesgo. Este llamamiento de emergencia, activado el pasado 20 de mayo, prevé asistir a tres millones de personas en áreas consideradas de alto riesgo de transmisión. El programa incluye acciones de vigilancia comunitaria y rastreo de contactos, entierros seguros y dignos, medidas de prevención y control de infecciones, acceso a agua, saneamiento e higiene, promoción de la salud, apoyo psicosocial y actividades de comunicación de riesgos.

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La enfermedad

El ébola es una enfermedad viral mortal que se transmite por contacto directo con fluidos corporales. Puede provocar hemorragias graves y fallo multiorgánico. No existe vacuna ni tratamiento para la cepa Bundibugyo responsable del actual brote, el decimoséptimo que afecta a este vasto país de África central de más de 100 millones de habitantes. Los intentos por frenar la propagación dependen principalmente de las medidas de precaución y del rápido rastreo de contactos. Pero en las zonas rurales de RDC, "los familiares se lanzan sobre los cuerpos, tocan los cadáveres y la ropa de los fallecidos mientras organizan rituales funerarios que reúnen a muchas personas", explicó la semana pasada a la AFP Jean Marie Ezadri, líder de la sociedad civil en Ituri. Habitantes de la provincia de Ituri, en República Democrática del Congo, donde se encuentra el epicentro del brote de ébola, asaltaron un hospital exigiendo el cuerpo de un líder religioso fallecido a causa del virus, informaron este lunes las autoridades. La semana pasada, varias personas incendiaron unas carpas utilizadas para a aislar a pacientes de ébola en el hospital de Rwampara, después de que se le prohibiera a la familia de un fallecido llevarse el cuerpo para enterrarlo, por el riesgo de contagio.