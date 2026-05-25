Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesores ValenciaNueva propuesta sindicatosFamilia valenciana IndonesiaVivienda ValenciaNuevo delta AlbuferaJugadores valencianos MundialEntradas Estopa Roig ArenaHuelga metrovalencia
instagramlinkedin

Guerra en Ucrania

Zelenski pide a la UE más apoyo para reforzar sus defensas aéreas tras el ataque a Kiev

Solo en la capital, cerca de 90 personas resultaron heridas tras el que fue uno de los ataques más potentes de los últimos tiempos desde que comenzó la invasión en febrero de 202

Efe

Kiev

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha reclamado este lunes más apoyo para los sistemas de defensa antiaérea tras el ataque a gran escala de la víspera contra Kiev y sus alrededores, que dejó al menos cuatro muertos y más de un centenar de heridos. "Debe haber más protección, el apoyo a la defensa antiaérea es una prioridad diaria de la política exterior de Ucrania en todos los niveles", ha señalado el presidente ucraniano, pidiendo a su vez a sus socios más presión sobre Rusia.

Solo en la capital, cerca de 90 personas resultaron heridas tras el que fue uno de los ataques más potentes de los últimos tiempos desde que comenzó la invasión en febrero de 2022. Hasta seis provincias fueron objetivo de los proyectiles rusos, ha explicado este lunes Zelenski, que ha agradecido su trabajo a los equipos de rescate. El máximo mandatario ucraniano ha detallado en un mensaje en redes sociales que en los distritos capitalinos de Shevchenko y Podil continúan los trabajos para eliminar las consecuencias de los ataques rusos del domingo, que solo en Kiev, golpearon alrededor de 300 objetivos. "La mayoría son edificios residenciales", ha afirmado.

Noticias relacionadas

Decenas de heridos

"Hasta ahora se sabe de 87 heridos en la capital, entre ellos tres niños. En los hospitales han sido ingresadas 21 personas, el resto reciben ayuda ambulatoria. Agradezco a los médicos que tratan y apoyan a nuestra gente", ha expresado. Varias oleadas de explosiones comenzaron a sacudir Kiev y su periferia en torno a la 01.00 horas (hora local) y, más tarde, sobre las 03.00 horas (hora local), coincidiendo con la activación de alertas antiaéreas en distintas regiones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. València multa a un macrocasero con 323 pisos por explotar un alojamiento turístico ilegal
  2. Muere un hombre de 35 años en Sagunt tras ser atropellado por un coche que se dio a la fuga
  3. El nuevo delta de l'Albufera: la dana genera un cúmulo de sedimentos frente al barranco del Poyo
  4. Así será la tercera semana de huelga: concentraciones, una manifestación unitaria y una negociación sin fecha
  5. La periodista y fallera de la corte 2009 Ana Cuesta vuelve a València para celebrar su boda con Guillermo Calavía
  6. València completa los 10 radares fijos de velocidad: estás son las ubicaciones
  7. Sigue la última hora de huelga indefinida de los profesores en la Comunitat Valenciana
  8. Los sobrinos de la anciana con alzheimer expoliada exigen al juez que siga investigando al notario

Zelenski pide a la UE más apoyo para reforzar sus defensas aéreas tras el ataque a Kiev

Villarejo habló de "favores" en Gürtel y amenazó con ir contra el PP al verse "tirado"

Villarejo habló de "favores" en Gürtel y amenazó con ir contra el PP al verse "tirado"

Los secretos del alcalde de Gandia: José Manuel Prieto desvela algunas cuestiones personales que la gente desconoce

Los secretos del alcalde de Gandia: José Manuel Prieto desvela algunas cuestiones personales que la gente desconoce

Llíria impulsa un curso gratuito de adiestramiento canino para mejorar la convivencia y el bienestar animal

Llíria impulsa un curso gratuito de adiestramiento canino para mejorar la convivencia y el bienestar animal

Fallece en Jesús Pobre (Dénia) Tono Fornés, el poeta "dels camins dubtosos per la mar"

Fallece en Jesús Pobre (Dénia) Tono Fornés, el poeta "dels camins dubtosos per la mar"

Audios entre Villarejo y el dos de Interior: El Barbas, Correa, el cocinero o los Pujol

Audios entre Villarejo y el dos de Interior: El Barbas, Correa, el cocinero o los Pujol

Vecinos de Godella dan un ultimátum al gobierno por la falta de clases de pilates y gimnasia todo el año

Vecinos de Godella dan un ultimátum al gobierno por la falta de clases de pilates y gimnasia todo el año

¿Qué son las noches tropicales que amenazan el sueño de la Comunitat Valenciana?

¿Qué son las noches tropicales que amenazan el sueño de la Comunitat Valenciana?
Tracking Pixel Contents