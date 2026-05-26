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Accidente ferroviario

Un autobús escolar choca contra un tren en Bélgica y causa varias "víctimas"

Tren en Bélgica.

Tren en Bélgica. / Shutterstock

Agencias

Bruselas

Un autobús escolar chocó contra un tren el martes por la mañana en el norte de Bélgica, y el ministro del Interior, Bernard Quintin, informó de varias “víctimas”.

"Con profunda tristeza me enteré del trágico accidente ocurrido en Buggenhout. Mis pensamientos están con las víctimas y sus familiares. Deseo mucho valor a los heridos", escribió en la red social X.

El incidente ocurrió esta mañana, alrededor de las 8:15, en el paso a nivel de Stationsstraat, en Buggenhout, informó HLN.

Poco después, una fuente oficial declaró a VRT que había varios muertos y que en el minibús viajaban siete niños, el conductor y un acompañante adulto.

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Según diversas fuentes, el número de fallecidos ascendería a cuatro. Un balance que, por el momento, sigue siendo provisional.

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