Accidente ferroviario
Un autobús escolar choca contra un tren en Bélgica y causa varias "víctimas"
Agencias
Un autobús escolar chocó contra un tren el martes por la mañana en el norte de Bélgica, y el ministro del Interior, Bernard Quintin, informó de varias “víctimas”.
"Con profunda tristeza me enteré del trágico accidente ocurrido en Buggenhout. Mis pensamientos están con las víctimas y sus familiares. Deseo mucho valor a los heridos", escribió en la red social X.
El incidente ocurrió esta mañana, alrededor de las 8:15, en el paso a nivel de Stationsstraat, en Buggenhout, informó HLN.
Poco después, una fuente oficial declaró a VRT que había varios muertos y que en el minibús viajaban siete niños, el conductor y un acompañante adulto.
Según diversas fuentes, el número de fallecidos ascendería a cuatro. Un balance que, por el momento, sigue siendo provisional.
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