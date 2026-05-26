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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump habla de una "edad dorada de Oriente Medio" tras el acuerdo de alto el fuego con Irán

Las fuerzas estadounidenses bombardean sitios de lanzamientos de misiles y embarcaciones iraníes

El secretario de Estado de EEUU dice que el trato con Teherán sigue negociándose pero "tomará días" tras los nuevos ataques

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. / AARON SCHWARTZ / POOL / EFE

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Las negociaciones entre EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra siguen en el aire en medio de mensajes contradictorios de ambos lados.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

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