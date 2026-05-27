El Reino Unido y Polonia acuerdan reforzar su cooperación en seguridad y defensa frente a la amenaza de Rusia

El Reino Unido y Polonia han firmado este miércoles un nuevo tratado de cooperación en materia de seguridad y defensa. El acuerdo, refrendando durante la visita a Londres del primer ministro polaco, Donald Tusk, tiene por objetivo reforzar la alianza entre los dos países frente a la amenaza de Rusia y supone un paso más en la estrategia de acercamiento a Europa impulsada por el primer ministro británico, Keir Starmer, quien ya cerró acuerdos similares con Alemania y con Francia en los meses posteriores a su llegada a Downing Street en 2024.

Los dos países se han comprometido a trabajar conjuntamente en la fabricación de armas de última generación, incluidos sistemas de defensa aérea y antimisiles. También reforzarán el uso de sistemas no tripulados en el flanco oriental de la OTAN, los cuales serán operados y supervisados por tropas sobre el terreno, y llevarán a cabo ejercicios conjuntos a "gran escala" para mejorar la respuesta a las incursiones de drones enemigos y a los ataques electrónicos, incluidos los ciberataques y las campañas de desinformación.

"El Reino Unido y Polonia ya son aliados y amigos cercanos, pero los retos a los que se enfrenta Europa en la actualidad exigen una colaboración aún más sólida", ha asegurado Starmer poco antes de la firma del acuerdo. "Este tratado supone el mayor avance en nuestra relación en materia de defensa y seguridad en toda una generación, ya que nos permite hacer frente a las amenazas de seguridad modernas, que pueden ser menos visibles pero no por ello menos peligrosas. Nuestro trabajo conjunto garantizará la seguridad de nuestros países en los años venideros".

Aliados históricos

Starmer y Tusk han firmado el acuerdo en una breve ceremonia celebrada en el Búnker de la Batalla de Inglaterra, situado en el oeste de Londres, el cual homenajea la contribución de Polonia a la Real Fuerza Aérea británica durante la Segunda Guerra Mundial. "Todo esto nos da esperanzas de que este documento histórico, en este lugar único —bajo el patrocinio de nuestros pilotos del Escuadrón 303— contribuya a que nuestro futuro sea más seguro", ha asegurado el líder polaco.

Los dos países también se han comprometido a reforzar su colaboración en materia migratoria a través de un nuevo Plan de Acción Conjunto, creado para combatir las redes de tráfico de personas y para incrementar la seguridad fronteriza. Uno de los principales focos está en la implementación de nuevos mecanismos para identificar y perseguir el uso de las redes sociales para captar a personas vulnerables, además de maximizar el intercambio de información de inteligencia y el uso de nuevas tecnologías en las fronteras, incluidos sistemas de localización y vigilancia.

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La guerra en Ucrania y la inestabilidad en el plano internacional ha obligado a Starmer a acelerar el acercamiento a Europa tras el Brexit, especialmente en materia de seguridad y defensa. El primer ministro insistió hace apenas unas semanas en su intención de poner al Reino Unido de nuevo "en el corazón de Europa", aunque por ahora muchos de los acuerdos alcanzados se han hecho de forma bilateral. La próxima cumbre entre el Reino Unido y la Unión Europea, prevista para este verano, será una nueva oportunidad para medir la disposición de las dos partes a cerrar acuerdos en otros ámbitos, incluido el comercio y la movilidad.