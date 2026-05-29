Guerra en Ucrania
Dos heridos al impactar un dron ruso en un edificio residencial en Rumanía
El Ministerio de Defensa rumano enmarca el suceso en la reanudación de los bombardeos de Rusia contra Ucrania "en las proximidades de la frontera fluvial con Rumanía"
EFE
Un dron ruso impactó en la madrugada de este viernes contra un edificio de apartamentos en la ciudad rumana de Galati, cerca de la frontera con Ucrania, desatando un incendio que causó heridas leves a dos personas, informaron las autoridades del país balcánico.
Según indicó en redes sociales la Inspección General de Situaciones de Emergencia de Rumanía, el dron impactó en el décimo piso del edificio de viviendas y su carga explosiva detonó por completo, lo que obligó a evacuar a unas 70 personas.
Los bomberos que se desplazaron al lugar han logrado extinguir el fuego. Los heridos fueron trasladados a un hospital cercano.
"No hubo víctimas mortales (...) Los residentes permanecen evacuados hasta que los técnicos finalicen las inspecciones, incluida la estructura del edificio", declaró el jefe del Departamento para Situaciones de Emergencia (DSU), Raed Arafat, al portal digi24.ro.
Antes del impacto, se emitió una alerta de emergencia tras detectarse drones cercanos al espacio aéreo rumano y dos aviones caza F-16 despegaron a las 01:19 hora local (22:19 GMT del jueves) de la base militar de Fetesti, informó el Ministerio de Defensa rumano.
"Los pilotos de las aeronaves tenían autorización para atacar objetivos durante todo el periodo de alerta", añadió.
Un helicóptero de la Fuerza Aérea rumana apoyó las operaciones, mientras que un equipo de investigadores especializados en explosiones se desplazó al lugar de los hechos.
El Ministerio de Defensa había informado previamente sobre un ataque nocturno de Rusia con drones contra Ucrania.
La ciudad de Galati está situada a orillas del Danubio, cerca de las fronteras con la República de Moldavia y Ucrania.
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