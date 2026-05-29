Trump anuncia una reunión con su equipo para tomar una "decisión final" sobre Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este viernes que mantendrá este viernes una reunión con su equipo de seguridad en la sala de crisis de la Casa Blanca para tomar una "decisión final" sobre el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra.

En una publicación en su red Truth Social, el mandatario republicano ha insistido en que la República Islámica "debe comprometerse a no poseer jamás un arma nuclear ni una bomba atómica" y que el estrecho de Ormuz "debe abrirse de inmediato, sin peaje".

También ha afirmado que, como parte de un eventual acuerdo, las minas submarinas en el estrecho serían desactivadas y que Estados Unidos levantaría el bloqueo contra buques que entran y salen de puertos iraníes.

Además, ha dicho que Estados Unidos, en coordinación con el Gobierno iraní y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), extraería los 440 kilos de uranio altamente enriquecido que posee Teherán para su destrucción.

"Me reuniré ahora en la sala de crisis para tomar una decisión final. ¡Gracias por su atención en este asunto!", concluye el mensaje.

Confusión

El mensaje de Trump se produce después de que el pasado jueves se vivieran momentos de confusión tras la filtración de que los negociadores de ambos países habían alcanzado un memorando de entendimiento, pendiente únicamente de la aprobación final del presidente estadounidense. Teherán negó horas después haber cerrado un trato.

Según filtraciones de prensa, el acuerdo permitiría la reapertura del estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí iniciada el 28 de febrero, y extendería durante 60 días el alto el fuego vigente para negociar un pacto nuclear.

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Asimismo, Estados Unidos levantaría su bloqueo naval contra puertos iraníes y negociaría el levantamiento de sanciones y la liberación de activos iraníes congelados.