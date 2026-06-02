Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesores ValenciaAcampada docentesFestival de Les ArtsViolación menores CanalsEl tiempoLeticia Romero
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump habla de una "edad dorada de Oriente Medio" tras el acuerdo de alto el fuego con Irán

El presidente de Estados Unidos le dijo a Benjamín Netanyahu en una conversación telefónica que está "jodidamente loco" por la escalada en la ofensiva israelí en Líbano, según el medio estadounidense Axios

Humo tras un ataque de Israel en el sur de Líbano, este lunes.

Humo tras un ataque de Israel en el sur de Líbano, este lunes. / ATEF SAFADI / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Las negociaciones entre EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra siguen en el aire en medio de mensajes contradictorios de ambos lados.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents