Mette-Marit de Noruega empeora: Haakon recorta su viaje a Japón y la princesa Ingrid Alexandra vuelve a casa

La salud de Mette-Marit de Noruega vuelve a situar a la familia real noruega en un momento de máxima preocupación. La princesa heredera, de 52 años, diagnosticada en 2018 de fibrosis pulmonar crónica, ha sufrido un nuevo empeoramiento que ha tenido consecuencias inmediatas en la agenda oficial de los herederos. El príncipe Haakon de Noruega ha decidido acortar su viaje oficial a Japón y su hija, la princesa Ingrid Alexandra, prepara su regreso temporal desde Australia para estar junto a su madre.

La propia Casa Real noruega confirmó el 29 de mayo que el heredero reducía en un día su visita a Japón "debido a la situación de salud" de la princesa heredera. El programa, inicialmente previsto del 1 al 4 de junio, queda limitado a los actos de Tokio entre los días 1 y 3. La etapa de Hachinohe, prevista para el 4 de junio, ha sido cancelada. El viaje tenía un fuerte componente institucional y económico, con encuentros destinados a reforzar la cooperación entre Noruega y Japón en sectores como el marítimo, la defensa, la digitalización y los productos del mar.

La decisión ha sido interpretada en Noruega como una señal clara de la gravedad del momento, y la prensa especializada coincide en que las palabras de Haakon han sido inusualmente directas. El príncipe heredero ha admitido que su esposa está "seriamente enferma" y que en las últimas semanas "ha empeorado bastante". También ha reconocido que está preocupado por su evolución y que Mette-Marit necesita oxígeno en su vida diaria, una imagen que ya había llamado la atención en sus últimas apariciones públicas.

La princesa Mette-Marit en una comparecencia pública en abril. / LISE ASERUD / AFP

Trasplante de pulmón

La cuestión de un posible trasplante de pulmón se ha convertido en uno de los puntos más delicados. Algunos medios especializados señalan que los médicos trabajan con ese horizonte como posibilidad, aunque Haakon ha evitado fijar plazos o confirmar decisiones médicas cerradas. Preguntado por la opción de una lista de trasplante, el heredero remitió la respuesta a los facultativos: serán ellos quienes decidan cuándo y si llega el momento adecuado. La fibrosis pulmonar es una enfermedad incurable y progresiva que provoca cicatrices en los pulmones y dificulta cada vez más la respiración.

El deterioro de la princesa también ha alterado los planes de la siguiente generación. Ingrid Alexandra de Noruega, segunda en la línea de sucesión al trono, volverá próximamente desde Sídney, donde cursa estudios universitarios en relaciones internacionales y economía política. Según explicó Haakon en Tokio, su hija quiere estar con su madre. La estancia en Noruega no tiene todavía una duración definida, aunque la intención de la princesa es retomar más adelante su formación en Australia.

Enfermedad de Harald y Sonia

El regreso de Ingrid Alexandra llega en un contexto especialmente complejo para la Casa Real. A la enfermedad de Mette-Marit se suman los problemas de salud de los reyes Harald y Sonia, que han obligado en los últimos años a ajustar la actividad institucional de la monarquía noruega. La hospitalización reciente de la reina Sonia por problemas cardiacos ha reforzado la sensación de fragilidad en una familia real que afronta, además, una etapa de fuerte presión mediática.

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Haakon ha intentado mantener el equilibrio entre sus obligaciones oficiales y su vida familiar. En Japón ha cumplido con los actos centrales de la visita, incluida la agenda en Tokio, pero ha dejado claro que su prioridad es regresar cuanto antes a Noruega. "Es importante estar con Mette", trasladó a la prensa, en una declaración que confirma el cambio de tono en Palacio: la enfermedad de la princesa heredera ha dejado de ser un asunto tratado con distancia institucional para convertirse en una preocupación expresada públicamente por el futuro rey.