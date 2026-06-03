El colectivo feminista Ni una Menos vuelve a las calles de Argentina tras la violación y brutal asesinato de una adolescente

"¡Estamos hartas!". A 11 años de su primera e impactante movilización, el colectivo feminista Ni una Menos retorna este miércoles a las calles de la Argentina. "Nos organizamos en todos lados porque la precariedad, el racismo y la misoginia no paran de producir muerte". El movimiento nació el 3 de junio de 2015 como respuesta colectiva frente a los femicidios y las variadas formas de violencia machista. En su momento, parte de la sociedad estaba impactada por el asesinato de una adolescente en la provincia de Santa Fe. Así como en 2015 fue el caso de Chiara Paez, por estas horas estremece lo que ha sucedido con Agostina Vega, otra adolescente que días atrás fue abusada sexualmente y luego estrangulada en la provincia de Córdoba. Su cuerpo fue desmembrado con un elemento punzante. "¡Justicia por Agostina, por Dulce y por todas las que nos faltan!", pidió el colectivo en su llamado a ocupar el centro de la ciudad de Buenos Aires y otros distritos urbanos.

Según la Asociación Civil la Casa del Encuentro, entre aquel 3 de junio de 2015 y el 27 de mayo de 2026 se computan 3.073 femicidios: uno cada 31 horas. Solo este año se han registrado 83 muertes, cuatro instigaciones al suicidio y otros cuatro asesinatos de personas transgénero.

La nueva manifestación tiene lugar en un momento que los colectivos feministas caracterizan como de gran retroceso en el ejercicio de los derechos debido a la política del presidente de ultraderecha Javier Milei. "El Gobierno nacional ajustador y represor sigue difundiendo el odio a las mujeres y disidencias mientras nos empobrece".

Ni una Menos ha llamado también a ocupar el espacio público en rechazo a un proyecto que penaliza las "falsas denuncias" de las mujeres que alegan haber sido víctimas de la violencia machista. La iniciativa está promovida por la senadora de derechas Carolina Lozada.

Estremecimiento

El catalizador de la indignación es no obstante el caso de Agostina Vega. La familia denunció su desaparición el pasado domingo. El caso adquirió relevancia nacional tres días más tarde cuando se activó un sistema de búsqueda de niños y adolescentes en situaciones de peligro. Las demoras se debieron en principio a que la fiscalía conjeturó que Vega, de apenas 14 años, no había vuelto a su casa porque estaba envuelta en una aventura sentimental. Sus restos fueron encontrados al sur de la ciudad de Córdoba, unos 600 kilómetros al norte de la capital argentina.

"Hemos catalogado este femicidio como una desidia organizada desde el Estado. Un Poder Judicial que no buscó, que buscó tarde, que no implementó las medidas de alerta en el tiempo que requería". El señalamiento de Ni una Menos se relaciona especialmente con el historial del asesino, Claudio Barrelier. Un año atrás una joven lo había denunciado por privación ilegítima de la libertad después de escapar desnuda de su casa. Barrelier estuvo detenido solo 20 días. Fue liberado tras pagar una fianza. La reincidencia se consumó de inmediato.

El colectivo señaló en especial al fiscal Raúl Garzón, por su deficiente trabajo y la decisión de darle "una medalla" al perro que encontró los restos de la adolescente. "Con el femicidio de Agostina se demuestra, una vez más, que aún cuando existen sistemas de alerta, facultades para allanar y detener, la opción por la desidia está directamente relacionada con las condiciones de la víctima: una piba pobre, habitante de un barrio popular". A esas condiciones, "el fiscal le adjudica la demora en su búsqueda aún cuando es una menor de 14 años". Ni una Menos condenó la postura de Garzón de sospechar a priori de la víctima. Ese es un "mecanismo racista, clasista y sexista de culparnos, señalarnos y hacernos sospechosas".

En su llamamiento, Ni una Menos reclamó a su vez al Gobierno "que deje de tratarnos como material descartable, que deje de negar la figura de femicidio, que se dejen de desmantelar las políticas de prevención y abordaje de las violencias".

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En tanto, el padre de Agostina, Gabriel Vega, expresó su perplejidad por el tratamiento morboso del crimen por parte de los medios de comunicación. "¿Por qué se ensañan con ella?".