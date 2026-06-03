Guerra en Oriente Medio
Marco Rubio niega que el objetivo de la guerra con Irán fuera forzar un cambio de régimen
EEUU pretendía frenar el programa nuclear iraní
Redacción
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, negó este miércoles ante el Congreso que el objetivo de la guerra contra Irán iniciada el pasado febrero fuera forzar un cambio de régimen, a pesar de que el presidente, Donald Trump, dijo lo contrario en el primer día de conflicto. Durante una audiencia ante un comité de la Cámara de Representantes, el jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que su país lanzó la Operación Furia Épica el 28 de febrero para destruir un "escudo" de armas, formado por misiles, drones y la Armada, que protegía al programa nuclear iraní.
El jefe de la diplomacia estadounidense negó que con dicha operación se pretendiera derrocar a la República Islámica, a pesar de que el propio Trump, en un vídeo emitido tras el inicio de los primeros bombardeos, animó al pueblo iraní a tomar el poder. Preguntado sobre si advirtió al presidente de las consecuencias que la guerra tendría para el mercado energético global, Rubio respondió que la Administración era consciente de ello pero estimó que el riesgo de que Irán obtuviera un arma nuclear era mayor.
La Administración de Trump, que lanzó la ofensiva sin autorización del Congreso y que no la califica como una "guerra", asegura que la operación finalizó el pasado abril, con la entrada en vigor de un alto el fuego con Irán. Sin embargo, Teherán mantiene el bloqueo en el estrecho de Ormuz, clave para el comercio de petróleo; Estados Unidos impone un bloqueo marítimo en puertos iraníes y ambos bandos intercambiaron fuego la pasada noche en el golfo Pérsico.
Rubio insistió este miércoles en el Congreso que la Operación Furia Épica ya terminó y que fue una "victoria" porque cumplió su objetivo: destruir la industria defensiva iraní y reducir significativamente sus reservas de misiles y drones. Estados Unidos e Irán han intercambiado en las últimas horas mensajes contradictorios sobre sus negociaciones de paz, pues Teherán sostiene que se paralizó el intercambio de mensajes mientras Trump afirma que las conversaciones siguen en marcha.
- Emerge el segundo animal más grande del mundo en Dénia: comienza la temporada de avistamiento de ballenas
- Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana: sigue en directo las protestas y manifestación de hoy
- Si no hay acuerdo, acabaremos el curso como podamos y en septiembre retomaremos las movilizaciones
- Un desmayo en un instituto de Tavernes de la Valldigna aviva el debate sobre las altas temperaturas en las aulas: 'Superamos los 33 grados en algunas clases
- Catalá comunica a la Delegación del Gobierno que la acampada de profesores en la plaza de la Virgen complica el Corpus
- Bernabé replica a Catalá y le recuerda que la acampada del profesorado es responsabilidad municipal
- Derriban una de las grúas del Puerto de València
- Un grupo de docentes en huelga acampa en la plaza de la Virgen