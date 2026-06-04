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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump habla de una "edad dorada de Oriente Medio" tras el acuerdo de alto el fuego con Irán

Con la mediación de Estados Unidos, las partes han acordado un plan para crear "zonas piloto" controladas por el Ejército libanés y excluyan a Hizbulá

Humo tras un ataque de Israel en el sur de Líbano, este lunes.

Humo tras un ataque de Israel en el sur de Líbano, este lunes. / ATEF SAFADI / EFE

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O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Las negociaciones entre EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra siguen en el aire en medio de mensajes contradictorios de ambos lados.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

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