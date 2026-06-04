Aviación
Colapsa el tren de aterrizaje de un Boeing 787 de Lufthansa en el aeropuerto de Fráncfort
El avión resultó dañado mientras permanecía estacionado en una puerta de embarque del aeropuerto alemán
Jose Real
Un Boeing 787-9 Dreamliner de Lufthansa sufrió daños después de que colapsara el tren de aterrizaje mientras se encontraba estacionado en una puerta de embarque del aeropuerto de Fráncfort, en Alemania.
La aeronave afectada, con matrícula D-ABPQ, resultó dañada tras el incidente ocurrido en las instalaciones aeroportuarias.
Vuelo cancelado
Como consecuencia del suceso, el vuelo LH450 previsto para este jueves fue cancelado.
Las imágenes difundidas en redes sociales muestran el avión inclinado hacia la parte delantera tras el colapso del tren de aterrizaje mientras permanecía junto a la pasarela de embarque.
Por el momento, no han trascendido las causas del incidente y tampoco se ha confirmado oficialmente si se produjeron heridos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Catalá comunica a la Delegación del Gobierno que la acampada de profesores en la plaza de la Virgen complica el Corpus
- El polémico examen de Historia en la PAU 2026 en la Comunitat Valenciana que ha hecho 'flipar' a los profesores
- Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana: sigue en directo las protestas y manifestación de hoy
- Cuatro diques de hasta 11 metros de altura ayudarán a proteger la llegada de aguas torrenciales a la presa de Buseo
- La negociación sigue en punto muerto mientras Educación dicta normas de evaluación ante la huelga
- Polémica en el examen de castellano de la PAU: la sintaxis ha sido “una fumada”
- Emerge el segundo animal más grande del mundo en Dénia: comienza la temporada de avistamiento de ballenas
- Si no hay acuerdo, acabaremos el curso como podamos y en septiembre retomaremos las movilizaciones