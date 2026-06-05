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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump habla de una "edad dorada de Oriente Medio" tras el acuerdo de alto el fuego con Irán
Donald Trump ha asegurado que estaría dispuesto a reunirse en persona con el líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, si se alcanza un acuerdo para poner fin a la guerra
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
Las negociaciones entre EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra siguen en el aire en medio de mensajes contradictorios de ambos lados.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Hizbulá e Israel intercambian ataques tras rechazar el alto el fuego la milicia chií
Israel y la milicia chií libanesa Hizbulá intercambiaron ataques en las últimas horas, pese al alto el fuego negociado durante una nueva ronda de diálogo entre el país hebreo y Líbano esta semana en Washington. La Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN) informó este viernes de que aviones de guerra israelíes atacaron las inmediaciones del Hospital Jabal Amel, situado en Tiro (sur de Líbano), con más de cuatro misiles. "Simultáneamente, se registró un bombardeo de artillería contra la ciudad de Deir Amas", también en el distrito de Tiro, añadió la ANN.
Por otro lado, Hizbulá señaló en un comunicado que, de madrugada, atacó con un misil de precisión una concentración de vehículos y soldados israelíes en las inmediaciones del Castillo de Beaufort, "en respuesta a la violación del alto el fuego por parte del enemigo israelí y a los ataques contra aldeas del sur del Líbano".
Trump dice estar dispuesto a reunirse con Jameneí si se alcanza un acuerdo con Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que estaría dispuesto a reunirse en persona con el líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jameneí, si se alcanza un acuerdo con la República Islámica para poner fin a la guerra y desbloquear el estrecho de Ormuz.
"No quiero reunirme, pero si lo hiciera, sería un honor conocerlo. Me gustaría ver si logramos un acuerdo, pero si llegamos a un acuerdo, es posible que me reuniera con él. Me parecería bien", declaró a la prensa en el Despacho Oval.
El mandatario añadió que, en caso de producirse ese encuentro, sería "respetuoso", aunque admitió que probablemente no sea "la persona favorita" de Jameneí, dado que su padre, el ayatolá Alí Jameneí, murió en la ofensiva israelí y estadounidense del pasado 28 de febrero que desencadenó la guerra.
Palestina acusa a Israel en la ONU de aprovechar la guerra para aumentar su ocupación
El representante permanente de Palestina ante la ONU, Riad Mansur, acusó este jueves a Israel de aprovechar la guerra en Oriente Medio para aumentar la ocupación de sus territorios y pidió al Consejo de Seguridad que actúe para detenerlo.
"Si seguimos esperando, este gobierno israelí extremista se colará bajo el humo de la guerra e intentará hacer cambios decisivos en el territorio palestino ocupado mediante la anexión, destruyendo la esperanza de la solución de dos Estados", declaró Mansur a las puertas del Consejo de Seguridad junto a un grupo de países árabes.
El embajador palestino aseguró que el primer ministro de Israel, Benajmín Netanyahu, y sus socios quieren acabar con la solución de los dos Estados: "Están dando pasos prácticos en esa dirección".
Al menos ocho muertos y 15 heridos por ataques de Israel contra Líbano un día después de las negociaciones
Al menos ocho personas han muerto y otras 15 han resultado heridas a causa de ataques de Israel contra distintas localidades en el sur y el este de Líbano, a pesar de un alto el fuego alcanzado a mediados de abril y pactado nuevamente tras una ronda de negociaciones entre delegaciones de los dos países celebrada esta semana en Washington.
El Ministerio de Sanidad libanés ha confirmado que cinco de las víctimas han fallecido tras un bombardeo perpetrado por el Ejército israelí contra la ciudad de Sahmar, en el valle de la Becá, que ha dejado además un herido.
Mientras, los ataques de Israel contra el sur de Líbano han provocado tres muertos y siete heridos, entre ellos tres menores, en el distrito de Tiro, ha indicado en un comunicado difundido por la agencia de noticias estatal NNA.
Francia pide esclarecer la muerte de un casco azul serbio en el Líbano
Francia pidió este jueves que se esclarezcan las circunstancias de la muerte de un casco azul serbio de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FINUL) y deseó una "pronta" recuperación a otros dos soldados heridos en el mismo ataque, ambos de nacionalidad española.
"Francia pide que se haga toda la luz sobre estos incidentes y solicita que los autores sean detenidos y llevados ante la justicia", declaró un portavoz del Ministerio de Exteriores.
El portavoz expresó su "profunda emoción" por el fallecimiento del militar, que resultó gravemente herido en un incidente ocurrido en el sur de Líbano mientras participaba en la misión de paz de la ONU.
EEUU impide el paso a 127 buques en el estrecho de Ormuz desde el inicio del bloqueo a puertos iraníes
El Ejército de Estados Unidos ha indicado este jueves que ha impedido el paso a 127 buques mercantes a través del estrecho de Ormuz mientras que ha permitido el cruce de 36 embarcaciones que contenían ayuda humanitaria, en lo que son ya más de seis semanas de un cierre perimetral de la zona anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, en plenos contactos para poner fin al conflicto.
El Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) ha señalado en sus redes sociales que "a fecha de 4 de junio, las fuerzas estadounidenses ha desviado 127 buques mercantes, inmovilizado seis buques que no cumplían las normas y permitido el paso a 36 buques que transportaban ayuda humanitaria".
La tensión en el paso de Ormuz sigue latente pese a la tregua indefinida en vigor. A pesar de que el Gobierno estadounidense confirmó el pasado jueves un principio de acuerdo con Irán para extender la tregua durante dos meses más y garantizar el paso por la zona, Washington sigue imponiendo sanciones contra buques y entidades por sus vínculos con el comercio de petróleo iraní en un intento por mantener la presión sobre Teherán.
Jamenei pide firmeza y unidad para hacer frente a "guerra híbrida" de EEUU e Israel para "debilitar" a Irán
El líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, ha pedido este jueves "firmeza y unidad" a la población iraní, incluyendo su clase política, para hacer frente a la "guerra híbrida" de Estados Unidos e Israel, a los que ha atribuido tácticas para "debilitar" al país tras su "humillación profunda" en la guerra.
"El enemigo malicioso, después de haber sufrido derrotas y, especialmente, tras recibir golpes decisivos tanto en el campo militar como en el ámbito social y político, experimenta una humillación profunda y significativa que incluso ha provocado un visible alejamiento de diversos países respecto de él", ha indicado el líder iraní en un mensaje a la nación con motivo del aniversario del fallecimiento del primer líder supremo y fundador de la República Islámica, el ayatolá Ruholá Jomeini, que ha sido locutado por un portavoz.
De esta forma, Jamenei ha denunciado una "guerra híbrida" contra Teherán con el objetivo de "debilitar la capacidad de resistencia del pueblo" y de "inducir errores en los cálculos y decisiones de los responsables del país".
Trump critica el "antipatriótico" voto en la Cámara Baja para limitar su guerra en Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó este jueves el "antipatriótico" voto en la Cámara Baja a favor de una medida, de carácter simbólico, para limitar los poderes del mandatario en la guerra que lanzó contra Irán sin la autorización del Congreso.
En una publicación en su red Truth Social, Trump tachó de "sin sentido" la votación celebrada la víspera "justo en medio de las negociaciones finales para poner fin a la guerra con la República Islámica de Irán" y calificó de "malos republicanos" a los cuatro legisladores de su partido que se unieron a los demócratas para apoyar la resolución.
Sánchez condena el ataque contra FINUL que deja dos españoles heridos y pide respetar el alto el fuego
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha condenado el ataque sufrido por la Fuerza Interina de la ONU para Líbano (FINUL) en el que han resultado heridos dos militares españoles, además de fallecer un 'casco azul' serbio, y ha confiado en que a partir de ahora se cumpla el alto el fuego acordado la víspera por Israel y Líbano con la mediación de Estados Unidos.
"Nuestra condena más absoluta a la violencia y todo nuestro apoyo a quienes se juegan la vida por defender la paz bajo la bandera de las Naciones Unidas", ha sostenido el jefe del Ejecutivo en un mensaje en la red social 'X' después de que este miércoles se produjeran "cuatro ataques de mortero" contra la base española Miguel de Cervantes, en Marjayún.
Israel se desvincula del ataque contra la FINUL que dejó un muerto y dos 'cascos azules' españoles heridos
El Ejército de Israel se ha desvinculado este jueves del ataque perpetrado el miércoles contra una posición de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) cerca de la ciudad libanesa de Marjayún (sur), que dejó un 'casco azul' serbio muerto y dos españoles heridos, y ha afirmado que los proyectiles fueron disparados por el partido-milicia chií Hezbolá, que por ahora no se ha pronunciado sobre el suceso.
"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) identificaron durante la última noche múltiples lanzamientos por parte de Hezbolá desde el área de Al Qatarni que cayeron dentro de un puesto de la fuerza de la FINUL en el área de Dabin", ha dicho en un comunicado, antes de resaltar que "un análisis de la ruta de los lanzamientos indica claramente que fueron realizados por Hezbolá".
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