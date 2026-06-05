Zelenski pide por carta a Putin una reunión cara a cara para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha enviado una carta abierta a su homólogo ruso, Vladimir Putin, en la que le propone organizar un encuentro cara a cara para alcanzar un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra, con "la línea del frente" actual como punto de partida de la diplomacia.

"Hay países que tradicionalmente han albergado líderes para resolver cuestiones de guerra y paz. Suiza, Turquía, los países del mundo árabe, muchos son capaces y están dispuestos a organizar una reunión de este tipo. Propongo fijar una fecha clara para dicha reunión", ha indicado el mandatario ucraniano.

El mandatario ucraniano ha descartado la idea de que vaya a viajar a la capital rusa, Moscú, o de que pueda suceder lo contrario con el mandatario ruso. "Después de 26 años, no hay nada que un líder ucraniano pueda hacer en su capital, del mismo modo que no hay nada que un líder ruso pueda hacer en Kiev", ha aseverado.

Abierto a otros participantes

Zelenski ha apuntado a que "otros participantes podrían sumarse a la vía bilateral" en un lugar de momento por determinar. "Europa debería ser parte de este proceso", ha dicho para añadir: "Realmente tienen la capacidad de influir en la situación".

"Puesto que la guerra está teniendo lugar en Europa, y puesto que Ucrania necesita garantías de seguridad, mientras que tú también buscas garantías de seguridad para ti mismo, sería lógico involucrar a quienes realmente pueden servir como garantes", ha defendido en la misiva dirigida a su par ruso.

De igual forma, ha puesto sobre la mesa la participación de Estados Unidos, aludiendo a que podría "ayudar a dar forma a una nueva arquitectura de seguridad para nuestra parte del mundo". "La línea del frente hoy es la línea desde la cual debe comenzar la diplomacia", ha sentenciado.

Alto el fuego en el horizonte

Zelenski ha expresado que Kiev "está lista para un alto el fuego total durante las negociaciones". "Se trata de una práctica habitual, y los acontecimientos actuales en torno a Irán no hacen más que reforzar ese punto. Un intento de establecer un silencio real es la mejor manera de empezar a hablar entre nosotros", ha argüido.

En este sentido, ha emplazado a Putin a "llegar personalmente a la conclusión de que es hora de poner fin a esta guerra" o, en caso contrario, Kiev "seguirá luchando por su existencia". "Tendremos a quienes nos apoyen, pero tú también tendrás que luchar mucho más por tu propia existencia; no la de Rusia, sino la tuya. Y esto no es una amenaza mía o de Ucrania. Es un hecho de la historia rusa que conoces bien: cuando Rusia se cansa, llega el cambio", ha dicho.

Noticias relacionadas

Por otro lado, Zelenski ha afirmado que "Ucrania ha preservado su independencia" y ha asegurado que "la preservará pese a todas las predicciones en sentido contrario". "No esperabas una resistencia a gran escala por parte de Ucrania, y no previste que las cosas llegarían tan lejos. Sin embargo, aquí estamos todos, en el quinto año de esta guerra a gran escala. No tengas miedo de salir de esta guerra. Eso es lo principal que se requiere de ti ahora", ha explicado en la misiva.