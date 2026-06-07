Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump habla de una "edad dorada de Oriente Medio" tras el acuerdo de alto el fuego con Irán

Hamás celebra como "heroico" el ataque en el centro de Israel con un muerto y 5 heridos

El grupo islamista Hamás celebró como una "operación heroica" el ataque perpetrado este jueves en varios puntos del centro de Israel por un hombre procedente de Tayibe (de población mayoritariamente palestina), en el que un hombre ha muerto y varios han resultado heridos por disparos.

"El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) elogia la heroica operación en el asentamiento de Cojav Yair, al norte de Qalqilia", recoge un comunicado de la organización.

Hamás denunció la escalada de políticas israelíes "en la construcción de asentamientos, la confiscación de tierras, los asesinatos, las detenciones, el desplazamiento forzoso y el terrorismo de los colonos (en Cisjordania)", y afirmó que estas mismas avivan "los campos de batalla".