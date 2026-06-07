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EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha denunciado la última "lista ilegítima de sanciones" de EEUU
R. Gargoi / J. Quintana
Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Trump sigue amenazando a México con tomar el control si "no hace su trabajo" con el narcotráfico.
Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.
Raúl Castro participa en un acto de ascensos y condecoraciones a militares en Cuba
El expresidente cubano Raúl Castro (2008-2018) participó este sábado en un acto de ascensos y condecoraciones en La Habana a varios oficiales del Ministerio del Interior (MININT), difundió en sus redes sociales el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.
"Junto al General del Ejército y con motivo del 65 aniversario del glorioso MININT, participamos en actos de ascensos y condecoraciones a jefes y oficiales de destacada trayectoria. Felicidades a todos, con profunda admiración y gratitud por su obra noble y sacrificada", puntualizó Díaz-Canel en su mensaje.
La ceremonia de hoy es la segunda aparición pública de Castro en los últimos dos días, después de que fuera imputado de cargos penales en Estados Unidos por el derribo de dos avionetas de exiliados hace treinta años.
Cuba ofrece a cubanos en el exterior y a otros países operar hoteles en la isla
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, da por hecho que habrá hoteles en la isla que tendrán que operar y asegura que están estudiando distintas modalidades de negocio con cubanos que quieran invertir y administrar hoteles y personas de otros países o entidades que no tienen cuentas ni dependencia de Estados Unidos. Este viernes se cumple el plazo fijado por el gobierno de Estados Unidos a las empresas extranjeras para deshacer sus lazos económicos y empresariales con Cuba y las empresas del conglomerado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), Gaesa, si no quieren enfrentarse a represalias.
Delcy Rodríguez se reúne en India con el embajador de EEUU en plena apertura petrolera
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo en Nueva Delhi un "encuentro de cortesía" con el embajador de Estados Unidos en la India, Sergio Gor, durante una visita petrolera que avanza bajo el nuevo margen abierto por Washington para el crudo venezolano. "El intercambio se produce en un escenario de dinamismo para la diplomacia venezolana, que busca afianzar sus lazos estratégicos globales y que da continuidad a las recientes mesas de trabajo y reuniones de alto nivel sostenidas en Caracas con altos representantes estadounidenses", señaló la nota presidencial venezolana.
Maduro incorpora a la defensora de 'Diddy' Combs a su equipo de abogados
El presidente depuesto de Venezuela Nicolás Maduro, incorporó este jueves a la abogada principal de 'Diddy' Combs, magnate del hip-hop condenado por dos cargos por transportar personas para ejercer la prostitución, a su equipo de defensa de acuerdo con registros judiciales consultados por EFE. La abogada Anna Estevao, del bufete Harris Trzaskoma, fue incorporada formalmente al equipo legal de Maduro mediante una notificación presentada ante el Tribunal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, donde el presidente depuesto enfrenta cargos de narcoterrorismo y tráfico de drogas por los que se declaró no culpable.
El presidente de Cuba denuncia la última lista de sanciones de EEUU contra la isla
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció este jueves la última "lista ilegítima de sanciones" en la que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a dirigentes (entre ellos, él mismo), organizaciones y empresas cubanas. Díaz-Canel también calificó de "amenazadoras" las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre Cuba. "El presidente de EE.UU hace nuevas declaraciones amenazadoras contra Cuba; y el Departamento del Tesoro incorporó nuevos nombres de dirigentes, organizaciones y empresas cubanas a una lista ilegítima de sanciones", escribió el mandatario en las redes sociales.
EEUU emite sanciones contra el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel
El Tesoro de Estados Unidos ha incluido este jueves en su lista de sancionados al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y a otras cuatro personas entre las que figura su predecesor, Raúl Castro, en el marco de las presiones de la Administración Trump a las autoridades cubanas y del bloqueo al país caribeño.
Los otros tres sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ha sancionado son la primera dama y segunda esposa de Díaz-Canel, Lis Cuesta Pedraza; el hijo de esta e hijastro del presidente cubano, Manuel Anido Cuesta; además del único hijo de Raúl Castro, Alejandro Castro.
La medida, que afecta asimismo a cinco entidades cubanas, es un paso más en la campaña de presiones del Gobierno de Estados Unidos contra las autoridades de la isla.
Putin admite que habló con EE.UU. sobre una posible operación a la venezolana en Cuba
El presidente ruso, Vladímir Putin, admitió este jueves haber hablado con la parte estadounidense sobre una posible operación militar en Cuba similar a la llevada a cabo en diciembre del año pasado en Venezuela.
"¿Hubo contactos con la Administración estadounidense sobre Cuba? Sí, los hubo", dijo Putin durante un encuentro con representantes de las principales agencias de noticias mundiales, entre ellas EFE, en el Palacio de Constantino en las afueras de la ciudad de San Petersburgo.
El FMI y Venezuela hablaron sobre desarrollo de capacidades y reinicio de futuras consultas
El Fondo Monetario Internacional (FMI) y las autoridades venezolanas hablaron en una reunión celebrada el pasado fin de semana sobre el apoyo que la entidad podría brindar a Venezuela para robustecer sus capacidades, así como el proceso para retomar en el futuro las consultas bilaterales periódicas que sirven para evaluar la salud económica de los estados miembros.
"Durante la reunión, se discutió cómo el FMI puede apoyar los esfuerzos de Venezuela para fortalecer la estabilidad macroeconómica, incluyendo la posibilidad de celebrar una consulta en virtud del Artículo IV", explicó este jueves en rueda de prensa la portavoz del fondo, Julie Kozack.
El pasado sábado un equipo liderado por el vicepresidente sectorial de Economía y gobernador venezolano para el FMI, Calixto Ortega, y el presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Luis Pérez, se reunió en Washington con la directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, y miembros del departamento de la entidad para las Américas.
El oficial de mayor rango del Ejército de EEUU visita por primera vez Venezuela desde la captura de Maduro
El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Caine, el oficial militar de mayor rango de las Fuerzas Armadas del país norteamericano, ha realizado una visita sorpresa a la capital de Venezuela, Caracas, para mantener encuentros con las autoridades, en su primera visita después del ataque militar lanzado a principios de enero, que se saldó con más de cien muertos y la captura del entonces presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.
El portavoz del Estado Mayor Conjunto, Joe Holstead, ha señalado que Caine participó en "discusiones bilaterales" con "altos cargos del gobierno interino" y con trabajadores de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, además de visitar la Unidad de Refuerzo de Seguridad de la Infantería de Marina de la legación diplomática.
Así, ha explicado que "Caine subrayó la importancia de la estabilidad de Venezuela y la seguridad compartida en el hemisferio occidental, así como el compromiso de la Fuerza Conjunta a la hora de garantizar la aplicación del plan de tres fases" presentado por el presidente estadounidense, Donald Trump.
Estados Unidos ataca otra lancha en el Pacífico y mata a dos tripulantes
Las fuerzas armadas de Estados Unidos realizaron un nuevo ataque contra una lancha, supuestamente ligada al narcotráfico, que transitaba en aguas internacionales del Pacífico y confirmaron la muerte de los dos tripulantes de la nave. De acuerdo con el Comando Sur, la operación forma parte del plan "Lanza del Sur" y publicaron, en su cuenta oficial de X, el vídeo del momento en el que la lancha es alcanzada por un proyectil a alta velocidad.
Los dos tripulantes que murieron durante el operativo se suman a los más de 200 acumulados, en un periodo de casi 10 meses de ataques a embarcaciones acusadas de narcotráfico, desde que inició el plan en agosto de 2025.
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