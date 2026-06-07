Un muerto y cinco heridos en un tiroteo mortal en el centro de Israel y cinco personas fallecidas en un bombardeo israelí en Gaza

Un nuevo ataque sacude el centro de Israel. Este domingo un ciudadano israelí árabe de la ciudad de Taibe ha abierto fuego en distintos puntos cerca de Kochav Yair, una urbe israelí en la frontera con la Cisjordania ocupada. Como resultado de los tiroteos, un hombre de 35 años ha fallecido y otros cinco han resultado heridos, dos de ellos de gravedad. El asaltante también ha sido asesinado. La agresión se enmarca en un clima de tensión en los territorios palestinos ocupados con constantes ataques de colonos y soldados israelíes, como el del viernes que mató a un bebé palestino de siete meses. Además, en el sur de la Franja de Gaza, cinco personas han muerto y otras 17 han resultado heridas este domingo víctimas de un bombardeo israelí contra un puesto de policía en el campamento de desplazados de Mawasi.

El primer tiroteo ha tenido lugar en una gasolinera. Allí el atacante, identificado como Amar Mandar Yaseen, originario de la cercana ciudad árabe de Taibe, habría herido a dos personas, una de las cuales está grave. A continuación, se ha desplazado a Tzur Yitzhak, otra localidad del centro de Israel, y ha herido a dos personas más. Después, en Tzur Natan ha matado a un hombre de 35 años y herido a otro de unos 40. No muy lejos de allí, a apenas un kilómetro de las aldeas atacadas, en Salit, un asentamiento de colonos en la Cisjordania ocupada, se ha registrado el intercambio de disparos con el personal de seguridad de la colonia que habría matado al atacante.

Palestino con ciudadania israelí

Poco después, Itamar Ben Gvir, el colono ultraderechista que ocupa el cargo de ministro de Seguridad Nacional, ha denunciado desde el lugar de los hechos que hay "un grupo entre los árabes israelíes que odian al país", e hizo un llamamiento a "enfrentarlos directamente". Los palestinos que cuentan con ciudadanía israelí y viven en territorio soberano israelí constituyen alrededor del 20% de la población de Israel. A lo largo de la historia, la aprobación de diversas leyes y las condiciones de vida en las ciudades de mayoría árabe los han convertido en ciudadanos de segunda clase. Esta comunidad está sufriendo una ola de violencia homicida que ha matado a más de un centenar de palestinos con ciudadanía israelí en lo que va de año y las autoridades, con Ben Gvir al frente, se mantienen de brazos cruzados.

El primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, ha realizado una evaluación de la situación tras los tiroteos y está siguiendo de cerca los acontecimientos, según ha informado su oficina. El ataque ha provocado un amplio despliegue de la policía y el Ejército israelíes y de la agencia de seguridad interna Shin Bet. Los familiares del supuesto atacante han expresado que un enorme contingente de policías y agentes del Shin Bet se han desplazado a la casa del sospechoso y han sido interrogados. "Llegaron con un gran contingente y empezaron a golpearnos", ha reconocido al medio israelí Haaretz una de las mujeres que se encontraban en la casa. En ese momento sólo había un grupo de mujeres en la casa, según los familiares. "Nos sentaron en el suelo, nos taparon los ojos y nos interrogaron; solo me permitieron irme porque iba con un niño", ha añadido.

Elogios de Hamás

Hamás ha elogiado el ataque ocurrido este domingo, calificando la operación de "heroica", aunque no se ha atribuido la responsabilidad. Según el grupo palestino, se trata de una "respuesta a la agresión israelí en Gaza y en Cisjordania". También la Yihad Islámica Palestina ha celebrado el tiroteo mortal que considera "una consecuencia natural de las políticas criminales llevadas a cabo por el gobierno criminal de guerra de la entidad sionista", ha dicho en un comunicado. "Si bien aplaudimos esta operación, pedimos a Dios que derrame su abundante misericordia sobre sus autores", ha añadido, denunciando los "crímenes" de Israel y sus bandas de colonos contra el pueblo palestino.

Además, durante las últimas horas, la violencia no se ha detenido ni en la Franja de Gaza ni en la Cisjordania ocupada. Las fuerzas israelíes han continuado con las redadas y los arrestos en los territorios ocupados y han detenido a varios palestinos. El sábado nueve palestinos resultaron heridos en un ataque de colonos contra la ciudad de Huwara, en el norte de Cisjordania. Decenas de asaltantes enmascarados llegaron en camioneta a la aldea y las imágenes muestran a al menos a un soldado golpeando a palestinos y causando daños a la propiedad, mientras los enfrentamientos se extendían a zonas cercanas. A su vez, la población de la Cisjordania ocupada sigue compungida tras el asesinato de un bebé de siete meses el viernes cerca de Hebrón. El Ejército israelí aún no ha abierto una investigación sobre el tiroteo mortal realizado por sus tropas, según ha confirmado el órgano jurídico del Ejército.

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En Gaza, este domingo han muerto cinco personas y 17 han resultado heridas en un bombardeo del Ejército israelí contra un puesto de policía en el campamento de desplazados de Mawasi, una zona al sur del enclave muy densamente poblada. En total, en las últimas 24 horas, ha habido una decena de víctimas mortales y 35 heridos ingresados en hospitales de toda Gaza. Desde el alto el fuego de octubre, al menos 961 personas han muerto, 3.020 han resultado heridas y se han recuperado 7.982 cadáveres, según el ministerio de Salud de Gaza. Durante la mayor parte de la ofensiva, Al Mawasi fue establecida como una "zona humanitaria" por parte de las autoridades israelíes donde ordenaba a la población que se desplazara de forma sistemática. Esto no impidió ni impide que siga siendo objetivo de duros bombardeos.