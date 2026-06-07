Fenómeno sísmico
Tres terremotos de hasta 5,2 grados sacuden la isla griega de Eubea y causan daños en viviendas
EFE
Tres terremotos consecutivos, el mayor de magnitud 5,2 sacudieron este domingo la isla griega de Eubea, al noreste de Atenas, causando daños en al menos 25 viviendas y en algunas carreteras, aunque sin heridos, informaron las autoridades locales.
Las sacudidas se produjeron alrededor de las 13.00 horas (10.00 GMT) y se sintieron con fuerza tanto en Eubea como en la capital, Atenas, situada a unos 60 kilómetros, así como otras zonas de Grecia central.
Según el Instituto Geodinámico del Observatorio Nacional de Atenas, se registraron tres terremotos consecutivos, de magnitudes 4,8, 4,3 y 5,2, este último el más fuerte, con epicentro a unos 2 kilómetros al sureste de la localidad de Prokopi, y a escasa profundidad, lo que hizo que se sintiera en un espacio muy amplio.
Daños en viviendas
La televisión pública ERT informó de que al menos 15 viviendas sufrieron desperfectos en Prokopi y unas 10 en Dafnusa, donde algunas construcciones presentaron grandes grietas tras los temblores.
Los terremotos provocaron escenas de pánico y vídeos difundidos por medios griegos muestran cómo clientes abandonaban precipitadamente tiendas y cafeterías mientras caían objetos de estanterías y mostradores.
También se produjeron deslizamientos de tierras y desprendimientos que afectaron a las carreteras de la isla, aunque las autoridades indicaron que no ocasionaron problemas graves para la circulación. Equipos especializados iniciarán el lunes las inspecciones para clasificar los daños en los edificios afectados y evaluar posibles indemnizaciones.
- El Festival de les Arts, cancelado por incumplir la ordenanza de ruido en su primera jornada
- Más y más atunes: el espectáculo de descargar los enormes túnidos en el puerto de Xàbia
- Educación defiende su última propuesta pese a mantener la oferta salarial: 'Supera ampliamente las reivindicaciones
- Una negociación televisada acaba con una nueva propuesta de 3.300 millones que valorarán los sindicatos
- Los centros de salud valencianos se preparan para el Escriba Digital, que transcribirá la charla entre médico y paciente
- Hallan en Dénia restos de un hombre asesinado en 1993 tras la confesión de su hermana al saber que el crimen estaba prescrito
- Así se escucha el Festival de les Arts desde las viviendas vecinas: 'Se oyen más los silbidos que la música
- Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana: sigue en directo las protestas y manifestación de hoy