Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesores ValenciaCancelación Festival Les ArtsCorpus ValènciaVisita papa España20 años accidente metroValencianos gigafactoría VolkswagenRiurau Ferrandet
instagramlinkedin

Oriente Próximo

Irán registra explosiones en Teherán, Isfahán y Tabriz tras el anuncio de Israel de nuevos ataques aéreos

Estos ataques se producen horas después de que Irán haya lanzado varias oleadas de proyectiles contra el norte de Israel

Estragos causados por ataques aéreos lanzados contra Irán.

Estragos causados por ataques aéreos lanzados contra Irán. / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

MADRID

Varias explosiones han sido registradas en Teherán, capital de Irán, así como en las ciudades de Isfahán y Tabriz, en el centro y noroeste del país, respectivamente, después de que el Ejército israelí anunciara en la madrugada de este lunes ataques contra la República Islámica.

El sonido de las detonaciones en esas urbes que ya han sido objeto de ataques previos desde el inicio de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, ha sido confirmado por la agencia de noticias iraní Fars, sin que por el momento se hayan dado a conocer más detalles.

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel han informado esta misma madrugada del lanzamiento de ataques aéreos contra objetivos militares en el oeste y centro del país asiático.

"La Fuerza Aérea, bajo la dirección de la Dirección de Inteligencia, ha atacado recientemente objetivos militares del régimen terrorista iraní en el oeste y el centro de Irán", ha indicado la portavocía de las Fuerzas de Defensa de Israel en Telegram.

Estos ataques se producen horas después de que Irán haya lanzado varias oleadas de proyectiles contra el norte de Israel provocando la activación de las alarmas antiaéreas en casi 300 puntos de la geografía israelí. Todo ello, en represalia por el bombardeo israelí de este domingo sobre barrios del sur de Beirut, capital de Líbano.

También llegan luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara que llamaría al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en aras de pedirle que no devolviera los ataques lanzados desde Irán contra Israel para facilitar así una salida negociada al conflicto.

Noticias relacionadas

De hecho, horas después de ese anuncio, el jefe del Ejecutivo estadounidense ha afirmado que Netanyahu "no tendrá más remedio" que aceptar cualquier acuerdo negociado entre Washington y Teherán, en la medida en que, según ha indicado en una entrevista con el periódico británico 'Financial Times', el primer ministro israelí "no toma las decisiones".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Festival de les Arts, cancelado por incumplir la ordenanza de ruido en su primera jornada
  2. Más y más atunes: el espectáculo de descargar los enormes túnidos en el puerto de Xàbia
  3. Educación defiende su última propuesta pese a mantener la oferta salarial: 'Supera ampliamente las reivindicaciones
  4. Una negociación televisada acaba con una nueva propuesta de 3.300 millones que valorarán los sindicatos
  5. Los centros de salud valencianos se preparan para el Escriba Digital, que transcribirá la charla entre médico y paciente
  6. Hallan en Dénia restos de un hombre asesinado en 1993 tras la confesión de su hermana al saber que el crimen estaba prescrito
  7. Así se escucha el Festival de les Arts desde las viviendas vecinas: 'Se oyen más los silbidos que la música
  8. Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana: sigue en directo las protestas y manifestación de hoy

Irán registra explosiones en Teherán, Isfahán y Tabriz tras el anuncio de Israel de nuevos ataques aéreos

Irán registra explosiones en Teherán, Isfahán y Tabriz tras el anuncio de Israel de nuevos ataques aéreos

"Los embalses de Loriguilla y Benagéber evitaron el desbordamiento del Turia al retener una gran avenida de agua"

El portugués que robó un catamarán de 1,5 millones del puerto de València se enfrenta a cuatro años de prisión

El portugués que robó un catamarán de 1,5 millones del puerto de València se enfrenta a cuatro años de prisión

Cristina Monge, socióloga y politóloga: “Volver a levantar una casa arrasada por la riada en una zona inundable es jugar a la ruleta rusa”

Cristina Monge, socióloga y politóloga: “Volver a levantar una casa arrasada por la riada en una zona inundable es jugar a la ruleta rusa”

El cambio climático obliga a blindar las presas frente a las crecidas relámpago

El cambio climático obliga a blindar las presas frente a las crecidas relámpago

La presa de Loriguilla, guardiana del Túria en la dana: “Sin ella, el nuevo cauce se habría desbordado”

La presa de Loriguilla, guardiana del Túria en la dana: “Sin ella, el nuevo cauce se habría desbordado”

Aquellos barros, estos lodos: doce años de calor en las aulas valencianas sin que nadie asuma su responsabilidad

Aquellos barros, estos lodos: doce años de calor en las aulas valencianas sin que nadie asuma su responsabilidad

Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana

Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana
Tracking Pixel Contents