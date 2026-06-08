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Restricción digital

El Reino Unido prohibirá este mes el acceso a redes sociales de los menores de 16 años

El Gobierno del primer ministro Keir Starmer cambia de parecer y, tras el revés electoral sufrido por los laboristas y la creciente presión social de las familias, se prepara ahora para un veto a las plataformas digitales "perjudiciales"

El primer ministro británico, Keir Starmer, participa en el 'call centre' del Partido Laborista para pedir el voto en las elecciones de este jueves.

El primer ministro británico, Keir Starmer, participa en el 'call centre' del Partido Laborista para pedir el voto en las elecciones de este jueves. / STEFAN ROUSSEAU / DPA / EUROPA PRESS

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Carles Planas Bou

Carles Planas Bou

Barcelona

El Reino Unido también prohibirá el acceso a las redes sociales para los más jóvenes. El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, planea anunciar este mes un veto que afectará a los menores de 16 años. Antes, ya había anunciado cambios legislativos para minimizar el impacto de las pantallas, poniendo coto tanto a los chatbots de inteligencia artificial como al scroll infinito de contenido.

El Gobierno se prepara para anunciar una restricción a las plataformas digitales "perjudiciales" antes del próximo 18 de junio, según adelanta Financial Times. Ese día se celebrarán elecciones en la circunscripción de Makerfield, unos comicios que abrirán el camino a que Andy Burnham, alcalde del Gran Mánchester, dé el salto al Parlamento para retar a Starmer y postularse para la presidencia del Partido Laborista.

El premier británico confirmó el pasado diciembre que se oponía "personalmente" a restringir el acceso a las redes sociales. Sin embargo, Starmer y su equipo habrían cambiado de parecer debido al "abrumador" respaldo público al veto. Hasta un 90% de los padres y madres que respondieron a la consulta del Ejecutivo se mostraron a favor de una prohibición.

Veto a los deepfakes

El Gobierno laborista anunciará este lunes medidas para vetar los deepfakes y evitar el uso de la IA para generar imágenes sexualizadas de menores que puedan ser utilizadas para la extorsión, informa The Times. También exigirá a empresas como Apple o Google que incorporen algoritmos de detección de desnudos en sus sistemas operativos para evitar que los menores de edad puedan tomar fotos explícitas de sus cuerpos y compartirlas, añade Financial Times. De no acatar, el Ejecutivo se reserva la posibilidad de legislar.

La restricción a las plataformas para menores de 16 años tardará un poco más en llegar. "El primer ministro no teme enfrentarse a las empresas tecnológicas y a sus directivos para proteger a los jóvenes", han explicado fuentes de Downing Street al medio de Londres.

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De esta manera, el Reino Unido pretende unirse a la lista cada vez más extensa de países que apuestan por una restricción del acceso a Internet para los más jóvenes. Caso paradigmático es el de Australia, que ya la aplica desde finales de 2026. Otros como España, Francia, Dinamarca o Portugal estudian medidas para seguir esos pasos. Grecia ya ha confirmado que su prohibición, para menores de 15 años, entrará en vigor en enero de 2027.

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