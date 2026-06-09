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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump habla de una "edad dorada de Oriente Medio" tras el acuerdo de alto el fuego con Irán

Teherán anuncia el fin de sus ataques y promete responder si Israel "continúa su agresión" en Líbano

El momento de un ataque de Israel en la localidad libanesa de Arnoun, este jueves.

El momento de un ataque de Israel en la localidad libanesa de Arnoun, este jueves. / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

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O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Las negociaciones entre EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra siguen en el aire en medio de mensajes contradictorios de ambos lados.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

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