Israel escala sus ataques contra Tiro, la principal ciudad costera del sur del Líbano, y daña ruinas milenarias

Tiro, la principal ciudad costera del sur del Líbano, vuelve a ser objetivo de los ataques israelíes, y esta vez no hay distinción. Por primera vez en lo que va de conflicto, el Ejército israelí ha ordenado el desplazamiento forzado de toda la urbe, incluido el enclave cristiano que hasta ahora había sido excluido de la violencia. En esa zona de la milenaria localidad, se encuentran los restos de la antigua ciudad, reconocidos por la UNESCO y que explican cómo Tiro fue un importante centro comercial fenicio, griego, romano y bizantino. A parte de las víctimas mortales y la destrucción de barrios densamente poblados, los bombardeos han provocado la caída de escombros en el complejo histórico a orillas del Mediterráneo.

Antes de publicar la orden de desalojo forzado de Tiro, el Ejército israelí ha bombardeado la ciudad. En un barrio de viviendas populares se han concentrado la mayoría de los ataques contra edificios residenciales. Al menos cinco personas han muerto y 34 han resultado heridas, mientras los rescatistas continúan las labores de búsqueda entre las ruinas de los edificios afectados. El caos ha vuelto a tomar la urbe costera tras los bombardeos y la orden de desalojo que incluía por primera vez el barrio cristiano de Tiro. Su exclusión de las órdenes previas había hecho que esta zona se convirtiera en un refugio para las personas desplazadas que huían de otras partes de la ciudad y de la región circundante.

Un vehículo con varios niños huye de la ciudad de Tiro, en el sur del Líbano, tras la orden de evacuación de Israel este martes. / MAHMOUD ZAYYAT / AFP

Protegidos por el derecho internacional

Este lunes el ministro de Cultura, Hasán Salamé, ha confirmado a AFP que el bombardeo israelí de Tiro ha dañado su sitio arqueológico. Estas ruinas, originarias del tercer milenio a. C., abarcan una extensa área que conduce a un antiguo puerto sumergido, e incluyen amplias termas romanas públicas del siglo II o III d. C. y una arena rectangular del siglo IV con capacidad para hasta 2.000 espectadores. El director regional de sitios arqueológicos del sur del Líbano del Ministerio de Cultura, Ali Badawi, ha lamentado que el bombardeo de este jueves ha provocado "el mayor daño que el sitio ha sufrido durante esta guerra". Los ataques cercanos y un impacto directo han dañado artefactos arqueológicos, como columnas, capiteles y mosaicos.

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La semana pasada el Ejército israelí tomó el castillo medieval de Beaufort, también reconocido por la UNESCO. Igual que las ruinas de Tiro, ambos sitios arqueológicos están protegidos por la Convención de la Haya de 1954 para la propiedad cultural durante los conflictos armados y por los distintivos del "Escudo Azul" de la UNESCO, que otorgan a estos lugares una mayor protección jurídica. Además de poner en riesgo monumentos que explican varias civilizaciones, la violencia israelí ha arrasado amplias zonas del sur y el este del Líbano, y de los suburbios del sur de Beirut. Al menos 3.637 personas han muerto y otras 11.188 han resultado heridas desde el reinicio de las hostilidades el pasado 2 de marzo en el Líbano.