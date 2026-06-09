Italia se parte en dos en las elecciones municipales: ni Meloni ni la oposición ganan

Ni fiesta para el centroizquierda. Ni balón de oxígeno para el Gobierno de Giorgia Meloni. Las elecciones municipales celebradas el domingo y lunes en Italia —segunda vuelta en 41 municipios y primera en 149 localidades de Cerdeña— han deparado prácticamente un empate técnico y un país dividido en dos. En seis de las principales plazas en juego, la coalición de centroderecha se ha impuesto en tres (Arezzo, Lecco y Macerata); la de centroizquierda, en las otras tres (Agrigento, Chieti y Trani).

Un resultado que ha permitido a todos los bandos proclamarse ganadores sin serlo. Meloni ha escrito en sus redes que los resultados confirmaban "una vez más la fuerza de la centroderecha, la solidez de la coalición y su arraigo en los territorios". Elly Schlein, líder del Partido Democrático (PD) y principal figura de la oposición, respondió que la jefa del Gobierno "sigue teniendo problemas con la calculadora".

Para el centroizquierda, la jornada ha sido también una prueba moderadamente positiva de lo que se logra cuando todas las fuerzas de la oposición —especialmente el PD y el Movimiento 5 Estrellas— concurren juntas. Una señal de esperanza de cara a la verdadera partida que tienen en mente los líderes políticos nacionales: las elecciones legislativas previstas para el año que viene.

Baja participación

Más allá de las declaraciones de victoria de unos y otros, el único dato verdaderamente incontestable —sobre el que han coincidido la gran mayoría de los analistas— ha sido el fuerte descenso de la participación: en la segunda vuelta, la abstención rozó el 52%, ocho puntos porcentuales más que en la primera. Una señal de creciente desapego ciudadano hacia la política local que golpea de forma transversal a todos los partidos.

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El dato ha sido ligeramente inferior en Cerdeña, la única región en la que se celebraba la primera vuelta de las municipales. De hecho, en la isla autónoma se alcanzó el 61% de participación, con puntas de alrededor del 70% en las comarcas de Sulcis, Nuoro y Gallura.