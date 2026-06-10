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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump habla de una "edad dorada de Oriente Medio" tras el acuerdo de alto el fuego con Irán
Teherán afirma que responderá a cualquier "ataque o amenaza" después de que Estados Unidos bombardeara de nuevo el país
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
Las negociaciones entre EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra siguen en el aire en medio de mensajes contradictorios de ambos lados.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Irán ataca bases de EEUU
La Guardia Revolucionaria de Irán ha reivindicado en la madrugada de este miércoles el lanzamiento de una oleada de ataques con drones contra bases estadounidenses ubicadas en Bahréin y otros puntos de Oriente Próximo, en una acción que ha calificado de "represalia" por las agresiones perpetradas en las últimas horas por Estados Unidos contra diversos enclaves de la República Islámica. Concretamente, los mismos han sido lanzados contra la sede de la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos ubicada en Bahréin, según ha informado la agencia de noticias Tasnim, próxima a la Guardia Revolucionaria de Irán.
Irán afirma que responderá a cualquier "ataque o amenaza" de EEUU
El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, afirmó la madrugada de este miércoles que el Ejército de la República Islámica "no dejará ningún ataque ni amenaza sin respuesta", después de que EE.UU. bombardeara de nuevo el país como represalia por el derribo de un helicóptero por parte de las fuerzas de Teherán.
EEUU ataca Irán por el derribo de un helicóptero
Estados Unidos lanzó este martes una serie de ataques contra Irán en represalia por el derribo de un helicóptero estadounidense en el estrecho de Ormuz, informó el Comando Central (Centcom). (Seguir leyendo)
Hamás detiene a agentes de la Policía de Gaza acusados de "sabotaje coordinado con Israel"
El grupo islamista palestino Hamás, que gobierna la Franja de Gaza, comunicó este martes que sus fuerzas de seguridad han detenido a un grupo de sus agentes que habían formado una red de "saboteadores" y de presuntos colaboracionistas con Israel que trataban de destruirlo.
En un comunicado, el denominado aparato policial de Hamás señaló que fueron detenidos varios de sus agentes que llevaban a cabo actos de sabotaje contra el Gobierno gazatí "bajo las órdenes de colaboracionistas y en coordinación directa con los servicios de inteligencia de la ocupación" israelí.
Irán acusa a EEUU de "blanquear" sus ataques contra territorio iraní
El Gobierno de Irán ha afirmado este martes que el proyecto de resolución presentado por Washington ante la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), máximo órgano de gobierno de la agencia nuclear de la ONU, pretende "blanquear la responsabilidad de los agresores y criminales", en alusión a los ataques estadounidenses contra territorio iraní.
"Los ataques del régimen sionista y de Estados Unidos a las instalaciones nucleares de Irán detuvieron las actividades de verificación e hicieron que los inspectores de la agencia abandonaran Irán por razones de seguridad. Ahora, Estados Unidos quiere convertir las secuelas de su ataque ilegal en un expediente contra Irán", ha indicado el viceministro de Exteriores para Asuntos Jurídicos e Internacionales, Kazem Gharibabadi, en redes sociales.
España y varios países critican la expulsión de varias ONG internacionales en Gaza y Cisjordania
España y otros veinte países han criticado este martes el fallo de la justicia israelí que avala la orden de expulsión de varias ONG internacionales de Gaza y Cisjordania y han denunciado la "catastrófica" situación humanitaria que se vive allí.
El Ministerio de Asuntos Exteriores español ha publicado la declaración conjunta que ha firmado sobre el acceso humanitario en Gaza y la ley de registro y suscribe la "profunda preocupación" por la decisión del Tribunal Supremo de Israel de desestimar el recurso presentado por las ONG internacionales en relación con dicha ley.
Trump anuncia represalias contra Irán por derribar un helicóptero estadounidense
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que habrá represalias contra Irán por haber derribado anoche un helicóptero estadounidense en el estrecho de Ormuz, a pesar de que el ataque no dejó víctimas. (Seguir leyendo)
El jefe del Ejército israelí dice que el ataque a Irán fue un "preámbulo" de un golpe mayor
El jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, teniente general Eyal Zamir, afirmó este martes que el ataque que Israel llevó a cabo este domingo en Irán fue un "preámbulo para un golpe mucho más significativo".
"El ataque que llevamos a cabo en Irán fue una preparación para un golpe mucho más significativo y poderoso. Estamos preparados para regresar y asestar otro ataque severo y de gran alcance contra Irán", dijo el militar durante una visita a un centro de entrenamiento del Ejército, según recoge un comunicado del Ejército.
La UE pide a Israel retirarse de territorio de Líbano tras los bombardeos contra Tiro
La Unión Europea ha reclamado este martes a Israel que retire sus tropas de territorio libanés y respete plenamente el acuerdo de alto el fuego alcanzado con Líbano, después de la nueva oleada de bombardeos contra la ciudad de Tiro, que han dejado al menos nueve muertos tras una orden de evacuación emitida por el Ejército israelí.
"La posición de la Unión Europea es muy clara. El acuerdo de alto el fuego negociado por Estados Unidos entre Líbano e Israel representa una nueva oportunidad para poner fin al conflicto, y confiamos en que Israel participe en él", ha señalado el portavoz de Exteriores de la Comisión Europea, Anouar El Anouni.
En rueda de prensa, el portavoz comunitario ha instado a todas las partes a "respetar plenamente los términos del acuerdo" y a que "cesen inmediatamente todas las acciones militares", en un momento marcado por la escalada de los ataques sobre el terreno.
Aumentan a cerca de 980 los palestinos muertos por ataques de Israel contra Gaza desde el alto el fuego
Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este martes a cerca de 980 los palestinos muertos a causa de ataques de Israel contra el enclave desde la entrada en vigor en octubre de 2025 del acuerdo de alto el fuego pactado al hilo de la propuesta de Estados Unidos.
El Ministerio de Sanidad gazatí ha señalado que durante las últimas horas se han confirmado ocho muertos y 34 heridos, lo que eleva los balances de víctimas a 978 fallecidos y 3.097 heridos desde el 11 de octubre de 2025. Asimismo, ha resaltado que se han recuperad 782 cadáveres de zonas de las que se replegaron las tropas israelíes al hilo del acuerdo.
Asimismo, ha manifestado que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han documentado 72.988 "mártires" y 173.205 heridos.
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