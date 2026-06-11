John Healey
Dimite el ministro de Defensa de Reino Unido por las diferencias sobre el gasto militar
Recalca que "esta nueva era de defensa requería más inversiones" a través de este plan y ha agregado que el "excelente y extenso trabajo" completado en enero "confirmó la escala del desafío y el aumento de las demandas en defensa"
EP
El ministro de Defensa de Reino Unido, John Healey, ha anunciado este jueves su dimisión en el marco de una disputa sobre el gasto militar en el país europeo, criticando que no se están destinando los recursos necesarios para la defensa de territorio británico.
Haley ha publicado en redes sociales su carta de dimisión, entregada al primer ministro británico, Keir Starmer, en medio del estancamiento de las conversaciones entre las carteras de Defensa y Finanzas sobre cómo abordar una expansión del gasto militar, lo que ha retrasado el Plan de Inversión en Defensa.
Así, ha recalcado que "esta nueva era de defensa requería más inversiones" a través de este plan y ha agregado que el "excelente y extenso trabajo" completado en enero "confirmó la escala del desafío y el aumento de las demandas en defensa".
"Desde entonces, usted no ha sido capaz, y el Tesoro no ha estado dispuesto, a destinar los recursos que la nación necesita para defender al país en este momento de crecientes amenazas", ha lamentado Haley, quien encabezaba la cartera desde el 5 de julio de 2024, siempre bajo Gobierno de Starmer.
- El tiempo en la Comunitat Valenciana: la Aemet prevé un vuelco meteorológico de cara al fin de semana
- Los docentes votan suspender la huelga indefinida y rechazan el acuerdo con Conselleria
- Es imposible para un turista extranjero utilizar el autobús metropolitano a València
- La Guardia Civil busca en el Ayuntamiento de València información sobre la protectora Modepran y su gestión del refugio de Benimàmet
- Retiran la histórica pasarela de Amparo Iturbi sobre las vías del tren
- Educación prioriza el fin de los barracones, que la mitad de nuevos docentes sean para alumnado extra y mejores condiciones laborales
- Mazón, a los consellers la mañana de la dana: 'Inundad de datos los medios, desprende sensación de estar alerta que te cagas y tranquiliza a la gente
- València ultima el nuevo bulevar García Lorca y entierra el proyecto de Corredor Verde