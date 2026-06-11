Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump habla de una "edad dorada de Oriente Medio" tras el acuerdo de alto el fuego con Irán

Netanyahu insta a Líbano a unirse a Israel contra Hezbolá

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha hecho un llamamiento a los ciudadanos libaneses para que se "unan" a Israel y en contra del partido-milicia chií Hezbolá, asegurando que es con el grupo con quien está "en guerra" y no contra el país, donde ya han muerto más de 3.600 personas a causa de los bombardeos perpetrados por las fuerzas israelíes.

"Tengo un mensaje para vosotros, pueblo de Líbano. Israel no está en guerra con vosotros. Estamos en guerra con Hezbolá, que ha tomado vuestro país como rehén, que cumple las órdenes de Irán y que utiliza vuestro territorio para lanzar ataques terroristas contra Israel", ha señalado en un discurso en inglés y difundido en sus redes sociales.