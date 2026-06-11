Guerra en Oriente Medio
EEUU e Irán vuelven a enzarzarse en ataques cruzados y dejan la tregua en papel mojado
Teherán ha anunciado el cierre del estrecho de Ormuz a todo tipo de embarcaciones
Estados Unidos e Irán han vuelto a enzarzarse en ataques mutuos , dejando en papel mojado el alto el fuego firmado el 8 de abril. Washington reanudó sus bombardeos contra Irán por segunda noche consecutiva tras las advertencias del presidente Donald Trump, que acusó a Teherán de burlarse de su país al demorarse en cerrar un acuerdo de paz. Irán respondió con ataques con misiles y drones contra instalaciones y bases estadounidenses en la región, incluyendo objetivos en Baréin, Kuwait y Jordania. Además, Teherán anunció el jueves el cierre del estrecho de Ormuz a todo tipo de embarcaciones.
Las fuerzas del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) llevaron a cabo nuevos ataques en legítima defensa contra múltiples objetivos en Irán el 10 de junio, siguiendo las instrucciones del comandante en jefe", indicó el órgano castrense en un comunicado. Concretamente, el mando estadounidense ha hecho referencia a ataques contra capacidades de vigilancia militar, sistemas de comunicación e instalaciones de defensa aérea iraníes "en todo el país".
Como consecuencia de los ataques iraníes, Kuwait cerró temporalmente su espacio aéreo por seguridad y posteriormente lo reabrió.
El Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, uno de los principales mandos del Ejército de Irán, ha anunciado el "cierre" del estrecho de Ormuz "a todo tipo de embarcaciones", petroleros y buques mercantes inclusive, poco después de que el Ejército de Estados Unidos lanzada, por segunda noche consecutiva, una oleada de ataques contra distintos puntos de la República Islámica. Sin embargo, EEUU ha informado que, en contra de lo que proclaman las autoridades persas, el estrecho marítimo, clave en el comercio mundial, continua abierto.
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