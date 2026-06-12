Díaz-Canel anuncia un paquete de reformas para liberar la economía de Cuba

"Todo lo que proponemos es que entre todos podamos impulsar productivamente el país, crear riqueza, y distribuir esa riqueza con justicia social". En medio de una situación desesperante, marcada por los apagones de hasta 20 horas, la ausencia de combustible y la paralización de buena parte de las actividades estatales e, incluso, privadas, todo agudizado por la presión inédita de Estados Unidos, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, recientemente sancionado por Washington,presentó su Programa Económico y Social. La iniciativa liberaliza la economía, pero necesita, en las actuales circunstancias, de aquello no se asoma en el horizonte: el asentimiento de la Administración de Donald Trump.

El texto dado a conocer confirma lo que ya se había esbozado meses atrás, sin conmover al secretario de Estado, Marco Rubio: la luz verde para que los cubanos que viven en el exterior puedan invertir directamente en su país de origen. El punto final de los subsidios a productos que consume una sociedad empobrecida, augura nuevas fuentes de malestar, a pesar de la promesa enfrentar la creciente pobreza con otros mecanismos de contención. Díaz-Canel reconoció que el Gobierno post castrista que encabeza se encuentra en una encrucijada dramática. "Son tiempos en los que hay que cambiar", dijo, en un mensaje que merecerá en breve una respuesta de Washington.

Por lo pronto, el Programa contempla una profunda descentralización en el Estado, con el añadido de una reducción de los empleados para reducir el gasto público. Díaz-Canel evitó la palabra "ajuste" para no quedar asociado a experiencias políticas regionales como las de Argentina, Chile y Bolivia. Habló de la necesidad tener "menos burocracia" y de conseguir "un ahorro de gastos del Presupuesto" que permitirá "apoyar programas sociales" y una reforma salarial que debe concretarse "en el menor tiempo posible".

La reforma apela a la descentralización como herramienta que permita dinamizar la economía desde las instancias de Gobierno municipal. "Creo que el país siempre va a ser más fuerte y va a tener más capacidades de respuesta en la misma medida en que los municipios también sean más fuertes", sostuvo Díaz-Canel. Las empresas públicas tendrán a su vez autonomía para intervenir en el mercado cambiario, a los efectos de reducir la dimensión de las transacciones ilegales. La cotización del dólar y el euro en el ámbito informal es mucho más alta que los valores que ofrece el Banco Central.

Turismo e inmuebles

La retirada de las empresas europeas y canadienses de la industria hotelera tiene la primera respuesta del Gobierno: una apertura del sector inmobiliario a los privados. Aunque no se explicita podrían ser no solo cubano-americanos sino inversores de EEUU, en la medida en que se encuentre una luz al final del túnel de la confrontación bilateral. La entrada de "nuevos actores" en el sector turístico, una de las antiguas locomotoras económicas del país, permitirá "explotar" un parque hotelero que ha quedado ocioso casi por completo.

Otra de la medida que no han pasado inadvertida tiene que ver con la entrega de tierras ociosas en momentos que la mayor de las Antillas enfrenta su peor crisis agrícola desde 1959. La producción alimentaria es un imperativo para un Gobierno que apenas está en condiciones de importar productos. La propuesta se basa en las experiencias de China y Vietnam, según Díaz-Canel, y contempla además mayores facultades para quienes producen la tierra, entre ellas la compra de divisas para adquirir insumos y maquinaria. La reforma incluye "un grupo de medidas orientadas al comercio exterior, a las exportaciones, a las cadenas de valor y a la logística". Informó que, en adelante, "se van a beneficiar con los aranceles de importación aquellos que importen insumos o materias primas para procesos productivos y de servicios en Cuba, por encima de aquellos que lo que importen sean productos acabados que se pueden realizar en el país".

La cuestión energética

El abastecimiento energético es otra de las líneas de acción para un país a oscuras. El Gobierno quiere promover las fuentes renovables de energía, algo que se viene haciendo con ayuda de China, para ser con cómo somos "cada vez menos dependientes de la generación eléctrica con el uso de combustibles fósiles, y sobre todo con el uso de combustibles fósiles importados". La necesidad de avanzar en esa dirección se relaciona a su vez con "todo el impacto que tiene este criminal bloqueo energético en nuestro país, que en los últimos cinco meses nada más ha entrado un barco de petróleo a Cuba".

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Los tiempos no corren a favor del Gobierno a las puertas de un verano que se insinúa peligroso. El presidente hizo el anuncio pocas horas después de que la administración de Donald Trump decidiera sancionar a la empresa energética estatal y vetara el envío de 250.000 barriles de combustible desde Estados Unidos, pactados entre la firma Vanguard Energy y La Habana. "En Estados Unidos no se perdona que, a estas alturas, con toda la máxima presión que han ejercido, la Revolución sigue existiendo y el país sigue funcionando". De acuerdo con el presidente, "ni ellos mismos se creen eso que tanto hablan y repiten de Estado fallido". El curso de la reforma no está disociado de la respuesta de la Casa Blanca. La exigencia de Rubio de una reforma política adicional, que en los hechos aboga por el multipartidismo y el repliegue de los militares en el control de las actividades económicas, no parece propiciar comentarios alentadores de Rubio, al menos que otra vez en secreto tengan lugar conversaciones que puedan conducir a un acuerdo bilateral mínimo.