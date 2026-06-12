Elon Musk se convertirá este viernes en el primer billonario de la historia: acumulará más riqueza que el 46% de la población mundial

La fortuna de Elon Musk parece no tener techo. Este viernes, el magnate tecnológico se convertirá en la primera persona de la historia en ingresar en el club de los billonarios después de la salida a bolsa de SpaceX, la empresa aeroespacial fundada en 2002 por el también propietario de Tesla, la red social X o Neuralink. Y, a tenor de la lista de milmillonarios en tiempo real de Forbes, podría ser el único miembro de ese club durante un tiempo, pues el número 2 del top ten de ultrarricos se encuentra muy lejos de amasar un patrimonio de un millón de millones: se trata de Larry Page, cofundador de Google y Alphabet, con una fortuna de 'solo' 290.000 millones de dólares.

La parte más importante de la riqueza del controvertido empresario proviene actualmente de su participación en SpaceX, valorada en unos 866.000 millones de dólares. Sumada a sus acciones en Tesla y al resto de sus propiedades, su patrimonio neto rebasará los 1,1 billones de dólares, según un cálculo de The Washington Post basado en las proyecciones de SpaceX, que hoy se estrena en bolsa. No obstante, para convertirse en el primer billonario de la historia, sus acciones deberán revalorizarse cuando comience su cotización, matiza Forbes.

El nuevo hito de Musk —nunca antes visto— pone en evidencia la cada vez mayor desigualdad en el mundo. Un informe de Oxfam Intermón estima que el patrimonio acumulado por el que fuera uno de los aliados más próximos de Donald Trump en el inicio de su segundo mandato es equivalente al del 46% de la población mundial más pobre, unos 3.800 millones de personas. Y, según el análisis de Le Grand Continent, supera el PIB anual de 172 países. Para alcanzar esa desorbitada cifra, un estadounidense con ingresos medios debería trabajar 11 millones de años.

Para alcanzar la fortuna de Musk, un estadounidense con ingresos medios debería trabajar 11 millones de años

"Avance del poder de los oligarcas"

"Que la fortuna de Elon Musk supere el billón de dólares marca un hito sin precedentes en el avance del poder oligárquico y un día oscuro para la democracia", sostiene Susana Ruiz, responsable de Justicia Fiscal de Oxfam, en un comunicado donde también destaca que esta "concentración extrema de riqueza" es fruto de "una era de decisiones de política pública regresivas" con "reglas diseñadas por una minoría para multiplicar sus propias fortunas y ampliamente avaladas por líderes políticos".

Para ayudar a entender la magnitud de las cifras, la organización de cooperación internacional plantea varios escenarios: para pulirse un billón de dólares, Musk necesitaría gastarse un millón de dólares al día durante 2.740 años; además, podría donar 100 dólares a cada habitante del planeta y seguiría estando entre las 10 personas más ricas del mundo; y solo pagando un 10% de impuestos (el tipo medio del IRPF en España es del 16%) sobre su fortuna total, se recaudaría el dinero suficiente para acabar con la pobreza extrema en el mundo durante un año.

Elon Musk, con su hijo XAE A 12, y Donald Trump, en el Despacho Oval, en febrero de 2025. / JIM WATSON

Ayuda de Trump

En su análisis, Intermón destaca la ayuda que Musk ha obtenido del Gobierno de EEUU después de ser, con más de 250 millones de dólares, uno de los principales financiadores de la campaña electoral de Trump para regresar a la Casa Blanca. Una quinta parte de los ingresos de SpaceX, por ejemplo, se deben a los contratos firmados con el Gobierno federal, algunos de ellos durante el tiempo en que el dueño de X estuvo al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), donde desmanteló programas de ayuda al desarrollo y despidió a decenas de miles de empleados públicos, según una investigación de The New York Times. Además, la empresa aeroespacial también se ha beneficiado de ventajas fiscales aprobadas por la Administración Trump y sus predecesoras.

Pero la salida al mercado de SpaceX, la más abultada de la historia, también llenará los bolsillos de otros prominentes inversores, muchos de ellos en el golfo Pérsico. Es el caso del príncipe Alwaleed bin Talal de Arabia Saudí, cuya participación del 0,63% en la compañía podría alcanzar un valor de unos 10.600 millones de dólares. Eso sin contar su participación indirecta a través de la firma saudí Kingdom Holding. Su patrimonio neto ya ha alcanzado su nivel más alto en una década, según Bloomberg.

Que la fortuna de Elon Musk supere el billón de dólares marca un hito sin precedentes en el avance del poder oligárquico y un día oscuro para la democracia Susana Ruiz — responsable de Justicia Fiscal de Oxfam

Sin embargo, Alwaleed no es el único inversor del Golfo que se verá beneficiado. Y es que fondos soberanos de gran relevancia en Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos "llevan años ampliando su presencia en el imperio tecnológico de Elon Musk", tanto en SpaceX como en xAI, su firma de inteligencia artificial, apunta Wired. Esa participación, advierten los expertos, va más allá del dinero y busca reforzar la alianza entre las petromonarquías del Golfo y EEUU.