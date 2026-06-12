Guerra en Oriente Medio
Pakistán anuncia un "texto definitivo y consensuado" del acuerdo de paz entre EEUU e Irán
El ministro de Exteriores iraní asegura que el pacto para poner fin a la guerra "nunca ha estado tan cerca"
El final de la guerra entre Estados Unidos e Irán parece, este viernes, mucho más cerca, después de que el primer ministro de Pakistán, país mediador entre los dos contendientes, haya anunciado esta tarde que hay fumata blanca sobre "el texto final y consensuado del acuerdo de paz". Así lo ha asegurado Shehbaz Sharif en un mensaje en X en el que ha apuntado también que Islabamad "está colaborando estrechamente con ambas partes para concretar los próximos pasos". Las próximas horas serán claves para saber si el pacto acaba materializándose o, por el contrario, es una vuelta más del bucle en el que se halla inmerso este conflicto.
El presidente de EEUU, Donald Trump, ya avanzó este jueves, tras dos días de intensos ataques cruzados, que Washington y Teherán habían llegado a un acuerdo "muy sólido" que podría firmarse este mismo fin de semana en Europa. Pero Irán desmitió a través de fuentes anónimas a medios y agencias estatales la existencia de la entente. El mismo guion que se ha repetido desde el inicio de las hostilidades, el pasado 28 de febrero. Desde entonces, Trump ha anunciado en al menos 39 ocasiones que el acuerdo con Irán está cerca.
Al ambiente constructivo ha contribuido este viernes el ministro de Exteriores de Irán, Abbás Araghchi, quien en la red social X ha destacado que "el memorando de entendimiento (...) nunca ha estado tan cerca". Araghchi ha publicado el mensaje después de que Trump calificase a las autoridades de la República Islámica de ser personas "deshonrosas" por haber filtrado a la prensa local detalles del memorando, como que Teherán mantendría el control del estrecho de Ormuz, el derecho a enriquecer uranio o el desbloqueo de 24.000 millones de dólares en activos congelados en el extranjero. "Los términos que Irán ha filtrado NO TIENEN NADA que ver con los términos acordados por escrito", aseguró el presidente de EEUU.
Versión distinta
La versión de la Casa Blanca sobre los puntos acordados dista bastante de la iraní. Según ha explicado un funcionario estadounidense a la agencia France Presse, el régimen de los ayatolás habría aceptado que los 440 kilos de uranio enriquecido sean destruidos y retirados y el programa nuclear, desmantelado; la liberación de los activos congelados cuando "se cumplan los términos"; que el estrecho de Ormuz se mantenga abierto; y abstenerse de financiar a grupos terroristas.
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