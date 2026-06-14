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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump habla de una "edad dorada de Oriente Medio" tras el acuerdo de alto el fuego con Irán
El presidente estadounidense suspende los ataques contra Irán tras asegurar que se han aprobado los "puntos finales" del acuerdo
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
Las negociaciones entre EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra siguen en el aire en medio de mensajes contradictorios de ambos lados.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Negociadores qataríes viajan a Irán para ayudar a ultimar el acuerdo
Negociadores qataríes, en coordinación con Estados Unidos, han volado este domingo por la mañana a Teherán para ayudar a facilitar la finalización del acuerdo, según informa la CNN, que cita a una fuente conocedora de la situación.
Trump se reunirá con socios de Oriente Medio al margen del G7 en Francia
El presidente Donald Trump se reunirá con socios de Estados Unidos en Oriente Medio durante la cumbre de líderes del Grupo de los Siete en Francia, lo que subraya el papel desproporcionado que sigue desempeñando la guerra en Irán mientras los aliados europeos lidian con las consecuencias económicas globales.
El presidente mantendrá reuniones bilaterales con los líderes de Francia, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Egipto e India, según la Casa Blanca. India y los países de Oriente Medio no forman parte del G7. Estados Unidos e Irán están cerca de alcanzar un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz, que podría firmarse tan pronto como este domingo al margen de la cumbre.
Altos funcionarios de la administración habían informado previamente a los periodistas sobre el próximo viaje bajo condición de anonimato. La administración Trump cree que cuenta con un acuerdo sólido, dijo uno de los funcionarios estadounidenses, que añadió que hay muchas medidas que otros países miembros del G7 pueden adoptar una vez que el pacto con Irán avance.
Se espera que el presidente se centre en el desarrollo económico y la seguridad, la resiliencia de las cadenas de suministro, la inteligencia artificial, la simplificación regulatoria y la abundancia energética, señalaron los funcionarios.
La reunión en Évian-les-Bains, del 15 al 17 de junio, llega en un momento de crecientes tensiones entre Estados Unidos y muchos de sus principales socios económicos y de seguridad.
Más amenazas de Israel
El ministro de Finanzas israelí y líder del partido ultraderechista Partido Sionista Religioso, Bezalel Smotrich, ha advertido este sábado de que destruirán diez edificios de Dahiye, las barriadas del sur bastión de Hezbolá, por cada ataque de esta milicia contra territorio israelí. "No debemos permitir a Hezbolá aprovecharse de la situación para hacer daño al norte (de Israel)", ha planteado Smotrich en un mensaje publicado en redes sociales.
Última hora
Trump anuncia que este domingo se firmará el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra.
3.756 muertos y más de 11.600 heridos en Líbano
Al menos 3.756 personas han muerto y más de 11.600 han resultado heridas desde el inicio de la ofensiva israelí en el Líbano el pasado 2 de marzo, pese a los intentos de desescalada y un frágil alto el fuego que ha sido sistemáticamente violado, informaron este sábado las autoridades sanitarias libanesas. El Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública dijo en un escueto comunicado que "el balance total acumulado de la agresión desde el 2 de marzo hasta el 13 de junio es de 3.756 mártires y 11632 heridos".
Israel ha atacado más de 70 objetivos de Hizbulá en el Líbano en el último día
El Ejército de Israel ha bombardeado más de 70 infraestructuras del grupo chií libanés Hizbulá en el sur del Líbano, cuando EEUU e Irán negocian un memorando de entendimiento que podría incluir un cese de las hostilidades en el país levantino. "En las últimas 24 horas, se atacaron más de 70 infraestructuras terroristas de Hizbulá, incluyendo lanzaderas y estructuras utilizadas por Hizbulá", recoge el comunicado castrense emitido este sábado.
El Ejército dijo haber matado también a milicianos del grupo chií en las posiciones en las que operan las tropas en el sur libanés. El comunicado se produce horas después de que las fuerzas armadas ordenaran la evacuación de una veintena de localidades en la zona de Nabatieh, en el sur del país levantino, como respuesta a un lanzamiento de proyectiles de Hizbulá que logró cruzar a territorio israelí (y fue interceptado) a primera hora de este sábado.
Pakistán apunta que el acuerdo entre EEUU e Irán se finalizará "probablemente" en 24 horas
El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha anunciado este sábado que "probablemente" el acuerdo entre Irán y Estados Unidos se "finalizará" en las próximas 24 horas mediante una "firma electrónica" del documento negociado; un acuerdo provisional que abre la puerta a 60 días de negociaciones sobre el programa nuclear iraní y el estrecho de Ormuz, entre otras cuestiones.
La ceremonia fúnebre del ayatolá Alí Jamenei comenzará el 4 de julio en Teherán
El Gobierno iraní ha anunciado este sábado que el funeral por el ayatolá Alí Jamenei, muerto el 28 de febrero en un ataque israelí sobre Teherán, comenzará el próximo 4 de julio y proseguirá durante cinco días de conmemoraciones.
Según un comunicado publicado por la Oficina para la Preservación y Publicación de las Obras del Líder Mártir de la Nación, los iraníes podrán asistir en persona durante el fin de semana del 4 y el 5 de julio en la Sala de Oración del Imán Jomeini en Teherán.
Al día siguiente, lunes 6, la capital iraní será escenario del paso de los restos mortales del ayatolá en una multitudinaria caminata de despedida. El martes comenzará una ceremonia fúnebre en la ciudad de Qom, donde permanecerá dos días hasta que el jueves ocurrirá la despedida final y el entierro del ayatolá en la ciudad santa de Mashhad, donde nació el 19 de abril de 1939.
Al menos un muerto y nuevos bombardeos israelíes en la Franja de Gaza pese al alto el fuego
Al menos una persona ha muerto en una nueva serie de bombardeos y ataques israelíes sobre la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego formalmente en vigor. El fallecido ha sido identificado como Muawiya al Aidi, muerto en un bombardeo de la aviación israelí en la entrada del campo de refugiados de Al Bureij, en el centro de la Franja de Gaza, según informan medios palestinos citando fuentes médicas.
Durante la jornada se han producido disparos de armas de fuego, bombardeos de aviación y artillería y demoliciones de edificios en varios puntos del enclave palestino. En concreto, drones cuadricópteros israelíes han bombardeado el este de la ciudad de Gaza y ha habido varias demoliciones de viviendas en el este de Yabalia, en el norte de la Franja.
Al menos 48 talibán paquistaníes muertos en operaciones militares cerca de la frontera con Afganistán
El Ejército de Pakistán ha anunciado la muerte de al menos 48 supuestos terroristas en una nueva operación contra el grupo armado Tehrik e Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán paquistaníes, cerca de la frontera con Afganistán.
Así, ha afirmado que la operación ha sido llevada a cabo en Miran Sah, en Waziristán Norte, antes de resaltar que "los intensos intercambios de disparos" durante los últimas 72 horas se han saldado con 21 sospechosos "enviados al infierno". En total son 48 los fallecidos en "diestras y precisas operaciones", según el comunicado militar.
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