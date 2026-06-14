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En el canal de la Mancha

El Reino Unido intercepta por primera vez un petrolero de la "flota fantasma" de Rusia

Con estos barcos, Moscú intenta evadir las sanciones internacionales impuestas por la guerra de Ucrania

Imagen de archivo de un petrolero interceptado de la &quot;flota fantasma&quot; rusa en un puerto de Bélgica.

Imagen de archivo de un petrolero interceptado de la "flota fantasma" rusa en un puerto de Bélgica. / NICOLAS MAETERLINCK / CONTACTO / EUROPA PRESS

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Agencias

Madrid

La Marina Real británica ha interceptado a primera hora de este domingo un petrolero supuestamente perteneciente a la "flota fantasma" de Rusia (la flota de barcos que emplea Moscú para evadir las sanciones internacionales por la guerra de Ucrania) que intentaba atravesar el canal de la Mancha.

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha anunciado esta "exitosa operación" que "propina un nuevo golpe a Rusia y recuerda a quienes alimentan la guerra de (el presidente ruso, Vladímir) Putin en Ucrania que no tienen sitio donde esconderse".

"En la primera operación de este tipo liderada por el Reino Unido, el buque 'Smyrtos' fue abordado por comandos de la Infantería de Marina Real y agentes de la Agencia Nacional contra el Crimen especialmente entrenados, a pesar de los esfuerzos de Rusia por eludir las sanciones y continuar su guerra brutal en Ucrania", ha indicado el Ministerio de Defensa en un comunicado. La operacion ha sido realizada conjuntamente con fuerzas francesas.

El petrolero será trasladado a un fondeadero frente a la costa sur de Inglaterra y puesto bajo observación, según añade el comunicado.

La intercepción de estos barcos es un fenómeno habitual, especialmente en el Báltico, pero es la primera vez que Reino Unido se encarga de una operación de este tipo. La flota fantasma rusa cuenta con unos 700 buques mediante los que Moscú exporta el 75% de su petróleo y derivados.

Momento crítico

Starmer anunció el pasado marzo que las fuerzas armadas británicas tenían luz verde para abordar cualquier barco sospechoso de violar las sanciones a las exportaciones rusas, y según el Ministerio de Defensa han sido más de 500 los barcos identificados y sancionados (lo que significa que no pueden atracar en puertos británicos ni ninguna compañía británica les puede dar servicios).

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El primer ministro aprovechó para felicitar a las fuerzas armadas británicas, que llevaron a cabo la operación, por "dar seguridad a este país 24 horas al día y 365 días al año", un mensaje que cobra sentido en un momento de críticas crecientes por la infrafinanciación del sector de la defensa que llevó el pasado jueves a la dimisión por sorpresa del ministro de Defensa, John Healey.

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