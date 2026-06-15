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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump habla de una "edad dorada de Oriente Medio" tras el acuerdo de alto el fuego con Irán

Estados Unidos e Irán anuncian un acuerdo provisional de paz que se firmará el 19 de junio en Suiza

España saluda el pacto entre Washington y Teherán y agradece el esfuerzo de los mediadores

El presidente de EEUU, Donald Trump.

El presidente de EEUU, Donald Trump. / EP

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O. González / A. Romero / J. L. Escudero

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, confirmó este domingo desde Islamabad que Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo de paz que pone fin al conflicto armado en Oriente Próximo.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.

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