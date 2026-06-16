Despedidos 18 empleados de Médicos sin Fronteras tras agresiones sexuales a refugiadas sudanesas

La oenegé Médicos Sin Fronteras (MSF) ha anunciado el despido de 18 empleados en Chad por "falta grave" relacionada con denuncias de explotación y agresión sexual presentadas por mujeres refugiadas sudanesas en el país. Tras investigar 59 denuncias, se constató la existencia de falta grave y "18 empleados han sido despedidos y tienen prohibido trabajar para MSF", informó la organización a la AFP, confirmando una información previa de Associated Press.

Médicos Sin Fronteras descubrió un patrón de abusos y explotación sexual por parte de algunos miembros del personal local y extranjero que trabajan en Chad, en la frontera con Sudán , en algunos casos dirigidos a niñas menores de edad o intercambiando comida o trabajo por sexo con refugiados, según un memorando interno confidencial obtenido por Associated Press.

El informe de Médicos Sin Fronteras, finalizado en julio, halló 59 denuncias de abuso y señaló que 18 miembros del personal fueron despedidos y se les prohibió trabajar en el futuro. En algunos casos, según informó la organización a AP, las denuncias no pudieron verificarse ni se pudo identificar a los perpetradores. El informe también indicó que algunos de los casos de explotación reiterada sugerían una posible "trata sexual" organizada.

La organización afirmó haber iniciado la investigación, que duró varios meses, en respuesta a un reportaje de AP que denunciaba que varias mujeres habían acusado a empleados de explotarlas sexualmente en campamentos de desplazados en Chad, donde cientos de miles de personas huyeron de la devastadora guerra civil de Sudán , que ya lleva cuatro años . El reportaje reconoció el papel fundamental que desempeñó AP como denunciante externo.

En los casos que la AP documentó en Chad en 2024, las mujeres afirmaron que personas que supuestamente debían protegerlas —trabajadores humanitarios y fuerzas de seguridad locales— les ofrecieron dinero, un acceso más fácil a la asistencia y empleos a cambio de favores sexuales. Esta explotación sexual es un delito en Chad. En su informe, Médicos Sin Fronteras señaló que los casos detectados en Chad destacan porque el país había destinado recursos adicionales para combatir y prevenir los abusos. El informe también indicaba que los hallazgos probablemente solo representan una pequeña parte del problema, ya que muchas mujeres se mostraron reacias a hablar abiertamente.

Trama de explotación de menores

El informe menciona un bloque en un campamento de refugiados donde se observó al personal buscando niñas y afirma que los líderes comunitarios impusieron un toque de queda para impedir que las jóvenes "visitaran" al personal de MSF. En un incidente citado en el informe, siete niñas refugiadas, presuntamente contratadas como trabajadoras diarias, fueron introducidas en un vehículo de MSF y se les dijo que se dirigían a zonas de distribución de agua y construcción. Sin embargo, según el informe, las niñas fueron llevadas a otro lugar y fueron víctimas de abusos sexuales y peticiones de favores sexuales. Además, la investigación reveló que algunas empleadas chadianas fueron amenazadas con perder sus empleos si se negaban a tener relaciones sexuales con sus supervisores o compañeros.

La guerra civil en Sudán, que enfrenta al ejército con las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), ha causado la muerte de decenas de miles de personas —más de 200.000 según algunas estimaciones—, ha desplazado a más de 12 millones de personas, según la ONU, especialmente al vecino Chad, y ha desencadenado lo que las Naciones Unidas describen como la peor crisis humanitaria del mundo.

Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), más de 900.000 sudaneses han buscado refugio en Chad desde el inicio del conflicto en abril de 2023, lo que representa a una de cada tres personas en las provincias orientales del país. La oenegé afirma que a finales de 2024, mujeres refugiadas sudanesas presentaron "graves denuncias de explotación y abuso sexual" contra miembros del personal de MSF en el este de Chad.

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"Estos comportamientos constituyen una grave violación de los valores y responsabilidades de MSF, y lamentamos profundamente el daño causado", añadió la oenegé, afirmando que continúa sus "esfuerzos para fortalecer" sus "sistemas de prevención, detección y respuesta" ante estos actos.